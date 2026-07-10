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మద్యం మత్తులో ఏకంగా బస్సును దొంగలించాడు.. 21 కిలోమీటర్లు నడిపాడు.. చివరికి? (video)
జనగామ జిల్లా, పాలకుర్తి మండలం, చెన్నూరు గ్రామానికి చెందిన వెంకన్న అనే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్, మద్యం మత్తులో జనగామ బస్ స్టాండ్లో నిలిపి ఉంచిన ఒక ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును దొంగిలించాడు. తిరుపతికి వెళ్లాలని అనుకున్న అతను, మొదట రెండుసార్లు సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్ళాడు, కానీ ఆ సమయంలో రైళ్లు అందుబాటులో లేవని అతనికి తెలిసింది.
Jangaon Man
ఆ తర్వాత అతను జనగామ బస్ స్టాండ్కు వచ్చి, అక్కడ నిలిపి ఉంచిన ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును గమనించాడు. వెంకన్న బస్సులోకి ప్రవేశించి, అందులోని టూల్కిట్ (పరికరాల సంచి) సహాయంతో దానిని స్టార్ట్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆ తర్వాత అతను సూర్యాపేట మార్గంలో సుమారు 21 కిలోమీటర్ల దూరం బస్సును నడిపాడు. సింగరాజుపల్లి టోల్ ప్లాజా సమీపంలో బస్సు ప్రమాదానికి గురైన తర్వాత ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే బస్సును వెనక్కి తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వెంకన్న డివైడర్ను ఢీకొట్టాడు. అతను పదేపదే డివైడర్ను ఢీకొట్టడం, వాహనాన్ని సరిగ్గా వెనక్కి తిప్పలేకపోవడాన్ని గమనించిన టోల్ ప్లాజా సిబ్బందికి అనుమానం కలిగింది. టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది ఆ బస్సును ఆపి, వెంకన్న మద్యం మత్తులో బస్సు నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విచారణలో, బస్సును దొంగిలించే ఉద్దేశం తనకు లేదని, కేవలం దాన్ని నడపాలని మాత్రమే అనుకున్నానని వెంకన్న పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. అతని మానసిక స్థితి అస్థిరంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం అతన్ని అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
మద్యం మత్తులో RTC బస్సును ఎత్తుకెళ్లాడు— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 10, 2026
TG: జనగామ బస్టాండ్లో నిలిపి ఉన్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును ఓ వ్యక్తి మద్యం మత్తులో దొంగిలించి తీసుకెళ్లాడు. పాలకుర్తికి చెందిన వెంకన్న, బస్సును స్టార్ట్ చేసి సూర్యాపేట వైపు సుమారు 21 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. సింగరాజుపల్లి టోల్ గేట్ వద్ద… pic.twitter.com/9H2URxfgCf
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
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Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
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Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.