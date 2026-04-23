అక్కడ యువతీయువకులు ప్రేమిస్తే.. రూ.12వేల ఆర్థిక సాయం..
జపాన్లో చాలమంది యువత పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం లేదు. చేసుకున్నా పిల్లలు కనేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. దీంతో ఆ దేశలో జననాల రేటు రోజురోజుకి పడిపోతోంది. యువత పెళ్లిళ్లపై ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో జననాల రేటు దారుణంగా పడిపోయినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆ దేశంలోని కోచి ప్రిఫెక్చర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఓ వినూత్న పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. డేటింగ్ చేసేవాళ్లకు ఈ స్కీమ్ కింద రూ.12 వేల సబ్సిడీ ఇవ్వనుంది. గతంలో మియాజాకి లాంటి ప్రాంతాల్లో రూ.6 వేల ఆర్థిక సాయం అందించింది. తాజాగా కోచి ప్రభుత్వం రూ.12 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించింది.
ఈ నేపథ్యంలో కోచి ప్రిఫెక్చర్ అనే రాష్ట్రంలో 20 నుంచి 39 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండి, ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు డేటింగ్ యాప్ల సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం 20,000 యెన్ల (దాదాపు రూ.12,000) వరకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, మంత్లీ ఛార్జీల రశీలు ఇస్తే.. ఆ డబ్బును ప్రభుత్వం వారి ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది.