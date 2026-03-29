అమ్మానాన్నా క్షమించండి.. 'జెట్టి' హీరో మోసం చేశాడు.. చనిపోతున్నా....
అమ్మానాన్నా క్షమించండి.. 'జెట్టి' సినిమా హీరో తనను మోసం చేశాడంటూ చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన లోకేశ్ అనే యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసాడు. 'జెట్టి' హీరో మాల్యం మురళీకృష్ణకు రూ.3.15 కోట్లు బంధువుల ద్వారా ఇప్పించానని, తనను రైల్వే కాంట్రాక్ట్ పేరుతో మోసం చేశాడంటూ సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.
ఈ ఘటన చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో ఆ యువకుడుని బంగారుపాళ్యెం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కనీసం హాస్పిటల్ ఖర్చులకైనా రూ.20 లక్షలు ఇవ్వాలని ప్రాధేయపడినా ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నాడు.
తన ఇల్లు తాకట్టుపెట్టి, బంధువుల దగ్గర అప్పులు చేసి ఆ మొత్తాన్ని హీరోకు ఇచ్చానని, చివరకు తనను మోసం చేయడంతో దిక్కు తోచక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టు పేర్కొన్నాడు. ఇపుడు తనను, తన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరాడు. ప్రస్తుతం బాధితుడు బంగారుపాళెం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.