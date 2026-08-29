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  4. Jewellery Stolen from Passenger’s Bag on Amaravati Bus
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (15:24 IST)

అమరావతి బస్సులో ప్రయాణికుడి బ్యాగ్ నుంచి వజ్రాల ఆభరణాలు చోరీ

APSRTC
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:24 IST)
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గుంటూరులోని అల్విన్ క్రాస్‌రోడ్స్ నుండి ఎస్‌విఎన్ (ఎస్వీఎన్) కాలనీకి అమరావతి బస్సులో తన భార్యతో కలిసి ప్రయాణిస్తుండగా, తన బ్యాగ్ నుండి బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయని కొండాపూర్‌కు చెందిన ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
తన ట్రావెల్ బ్యాగ్‌లోని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో భద్రపరిచిన ఒక అన్‌కట్ డైమండ్ నెక్లెస్, బంగారు గాజు, బంగారు చెవిపోగు చోరీకి గురయ్యాయి. అనుమానం రాకుండానే బ్యాగ్ జిప్ తెరిచి, ఆభరణాలను తీసివేసి, తిరిగి బ్యాగ్‌ను యథాస్థితిలో ఉంచిన ఒక ముఠా పని ఇది అయి ఉండవచ్చని బాధితుడు భావిస్తున్నారు. 
 
బస్సు వెనుక సీట్లలో ప్రయాణించిన ఇద్దరు ప్రయాణికులపై శ్రీధర్ బాబు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బుకింగ్ ఐడి, ఇతర వివరాల ఆధారంగా పోలీసులు అనుమానితుల కదలికలను ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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