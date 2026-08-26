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  4. Jogi Ramesh Family Dispute: Meghana Makes Fresh Allegations
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (14:05 IST)

కోడలు మేఘన చేసిన ఆరోపణలపై జోగి రమేష్ స్పందిస్తారా?

jogi meghana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (14:05 IST)
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తమ కుటుంబ వ్యవహారాన్ని వైకాపా మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ రాజకీయం చేశారు. రోడ్డుకెక్కించారు. ఆయన విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మేఘన కుటుంబంపై ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో మేఘన కూడా విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి పూర్తి వివరాలను వెల్లడించింది. తమ వద్ద ఇంకా బయటపెట్టాల్సిన వీడియోలు చాలా ఉన్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. దీంతో జోగి రమేష్ కుటుంబం కలవరపాటుకు గురవుతోంది. పైగా, తనకు గోరుముద్దలు పెట్టలేదని విషపు ముద్దలు పెట్టారంటూ జోగి రమేష్ కుటుంబంపై కోడలు మేఘన ఆరోపించారు. 
 
తాను తొందరపడి విలేఖరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఆరోపణలపై కోడలు మేఘన స్వయంగా రంగంలోకి దిగడంతో, జోగి రమేష్‌కు ఏం చేయాలో దిక్కుతోచడం లేదు. సోషల్ మీడియాలో జోగి రమేష్‌కు వ్యతిరేకంగా వైకాపా పోస్టులు పెడుతోంది. కుటుంబ వివాదాన్ని పార్టీ వ్యవహారాల్లోకి లాగడంపై మేఘన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
 
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిల పేర్లను కూడా మేఘన ప్రస్తావించారు. కేవలం పదవుల కోసమే మత మార్పిడి జరిగిందన్న ప్రచారంతో వైకాపా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో పడింది. సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించినప్పటికీ విషయం వీధికి ఎక్కడంపై తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో జోగి పట్ల అసహనం వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో తమ కుటుంబంపై కోడులు చేసిన సంచలన ఆరోపణలపై మాజీ మంత్రి జోగి రేమేష స్పందిస్తారా లేదా అన్నది తేలాల్సివుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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