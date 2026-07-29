విజయవాడ మహిళా కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన జోగి రమేష్ ఫ్యామిలీ
మాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి, వైఎస్ఆర్సీపీ నేత జోగి రమేష్పై ఆయన కోడలు పెట్టిన కట్న వేధింపులు, హత్యాయత్నం కేసులో, ముందస్తు బెయిల్ కోరుతూ జోగి రమేష్ కుటుంబ సభ్యులు బుధవారం విజయవాడ మహిళా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు, కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులను ఆదేశించింది. ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు జోగి రమేష్, ఆయన కుటుంబానికి చెందిన 10 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. తన కోడలు మేఘన ఇటీవల ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, కట్న వేధింపులు, గృహ హింస మరియు హత్యాయత్నం ఆరోపణలతో ఈ కేసు నమోదైంది.
వివాహం జరిగినప్పటి నుండి తన భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యులు తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారని మేఘన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. రమేష్ కుమారుడు జోగి రాజీవ్కు, మేఘనకు మే 28, 2025న వివాహం జరిగింది.
ఈ కేసులో జోగి రాజీవ్, రమేష్, శకుంతల, రోహిత్, ప్రియాంక, జోగి రాము, రాము కుమారులు రాకేష్ మరియు పాండు, అలాగే స్వామి, రామ, సాయి, జోగి రమేష్ సోదరుడు రాము, సోదరి రామ కుటుంబ సభ్యులు సహా మొత్తం 11 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు.