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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (18:13 IST)

జోగి రమేష్ కుటుంబం వాస్తవాలు దాచి మోసం చేసింది.. కోడలు మేఘన (video)

Meghana
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (18:13 IST)
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Meghana
తన భర్త కుటుంబం వివాహ సమయంలో వాస్తవాలను దాచిపెట్టి తమను మోసం చేసిందని మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన ఆరోపించారు. అమరావతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన మేఘన, మాజీ మంత్రి తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తనకు తీవ్ర వేదన కలిగించాయని పేర్కొన్నారు. 
 
"నేను అత్తమామలను సొంత తల్లిదండ్రులుగా భావించాను, కానీ వారు నన్ను తమ కుమార్తెగా చూడలేదు. తమ కుమారుడికున్న లోపాలు, అనారోగ్య సమస్యలు తెలిసినప్పటికీ వారు అతనికి వివాహం జరిపించారు. వారు నిజమైన ప్రేమను చూపించి ఉంటే, నేను ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేదాన్ని కాదు. సమస్యను పరిష్కరించడానికి బదులుగా, వారు వివాదాన్ని సృష్టించారు. అదనపు కట్నం తెస్తేనే ఆ కుటుంబంలో సంతోషంగా ఉండగలనని నా అత్తగారు స్పష్టంగా చెప్పారు. మాది వ్యాపార కుటుంబం, మాకు రాజకీయాల గురించి పెద్దగా తెలియదు. పెళ్లికి ముందు జోగి కుటుంబం తాము హిందువులమని చెప్పారు, కానీ పెళ్లి తర్వాత వారు క్రైస్తవ మతంలోకి మారారని నాకు తెలిసింది. అక్కడ ఎలాంటి హిందూ పండుగలు జరుపుకోలేదు. క్రైస్తవ మతాన్ని ఆచరించడంలో ఎలాంటి సమస్య లేదు, కానీ ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టడమే సమస్యలకు దారితీసింది," అని ఆమె అన్నారు.
 
నా అత్తగారు హిందూ దేవుళ్ల గురించి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేవారు, కానీ జోగి కుటుంబం ఇంట్లో బైబిల్ చదవడాన్ని నేను ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదు. రమేష్ ఇంట్లో పూజ గది లేదు. నేను అన్ని ఆధారాలను పోలీసులకు సమర్పించాను. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్న ప్రతి ఆరోపణకూ నా దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. నన్ను వేధించిన దానికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు మాత్రమే ఇప్పటివరకు బయటకు వచ్చాయి. మిగిలిన వాటన్నింటినీ సరైన సమయంలో బహిర్గతం చేస్తాను.
 
"న్యాయం కోసం నేను మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్‌ను ఆశ్రయించడం నిజమే. ఆయన మంచి సలహాలు ఇచ్చారు, దాంతో మేము పోలీస్ కమిషనర్‌ను కలిశాము. ఆ తర్వాత ఒక న్యాయవాది మా మధ్య రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, కేసు పెట్టవద్దని కోరారు. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సమక్షంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని వారు చెప్పారు. రాజీ కుదిర్చేందుకు సజ్జల సహాయం చేస్తానని చెప్పినప్పటికీ, జోగి రమేష్ సహకరించలేదు. మేము వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డిని కూడా కలవడానికి ప్రయత్నించాము. నా వివాహం జరిగిన రెండు నెలలకే, రాజీవ్ నాపై వివాహ రద్దు కోసం కేసు వేశారు. పెళ్లయిన రెండు నెలలకే ఆయన విడాకులు ఎందుకు కోరారు? దాని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం నాకు చాలా ఆలస్యంగా తెలిసింది. రాజీవ్ దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్‌ను కోర్టు కొట్టివేసింది. 
 
నన్ను వదిలించుకోవడానికి జోగి కుటుంబం అనేక కట్టుకథలు సృష్టించింది. కొంతకాలం పాటు నా పుట్టింటికి వెళ్లమని, ఆ సమయంలో తమ కుమారుడికి చికిత్స చేయిస్తామని వారు నాకు హామీ ఇచ్చారు. నేను నా అత్తగారింటికి ఒక అతిథిలా వెళ్తుంటాను. గత ఏడాదిన్నర కాలంగా నేను తీవ్ర మానసిక వేదనను అనుభవిస్తున్నాను," అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాగే న్యాయం జరిగే వరకు తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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