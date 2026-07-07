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పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేదు.. పోలీసులకు సుగాలి ప్రీతి తల్లి ఫిర్యాదు
ఏపీలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన అత్యాచారం, హత్య కేసులలో ఒకటిగా నిలిచిన సుగాలి ప్రీతి కేసును ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనూ, ఎంతో పట్టుదలతో ఆయన ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగించారు.
Sugali’s Case
పవన్ కళ్యాణ్ నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగా, అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం బాధితురాలి కుటుంబానికి గణనీయమైన ఆర్థిక సహాయంతో పాటు కొంత భూమిని కూడా కేటాయించింది.
అయితే, ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంలో ఒక ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది. సుగాలి ప్రీతి తల్లి పార్వతి, పవన్ కళ్యాణ్ తనకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేదని ఆరోపిస్తూ ఆయనపైనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్ తనకు న్యాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారని, కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ విషయంలో విఫలమయ్యారని, పైగా ఈ కేసులోని ఆధారాలు, వాస్తవాలు చెరిగిపోయాయని చెప్పి చేతులు దులుపుకున్నారని ఆరోపించారు.
తన రాజకీయ ఎదుగుదల కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కేసును వాడుకున్నారని, ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక దీనిని పట్టించుకోవడం మానేశారని ఆమె పరోక్షంగా విమర్శించారు.
జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఈ కేసులోని వాస్తవాలు చెరిగిపోయాయని, దీనిపై దర్యాప్తు సంస్థలు పెద్దగా చేయగలిగింది ఏమీ లేదని పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా అంగీకరిస్తున్న తరుణంలోనే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
పవన్ కళ్యాణ్ ఒత్తిడి వల్ల ప్రభుత్వం నుండి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు పొందిన ఆ కుటుంబ సభ్యులు, ఇప్పుడు ఆయనపైనే ఫిర్యాదు చేయడం జనసేన కార్యకర్తలను, మద్దతుదారులను తీవ్రంగా కలచివేసిందని సమాచారం.
సామాజిక న్యాయం లేదా అన్యాయంపై పోరాటం అనే కోణంలో కాకుండా, రాజకీయ ప్రయోజనాలు, స్వార్థపూరిత కారణాలతోనే ఈ వ్యవహారం నడుస్తోందని కొందరు జనసేన మద్దతుదారులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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