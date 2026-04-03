అమరావతి ఇక అజేయం.. ఆంధ్రులకు గర్వకారణం.. పవన్ కల్యాణ్
అమరావతి బిల్లుపై పార్లమెంట్లో ఆమోదం లభించడంపై ఏపీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గత కుట్రలు, అపోహలు, న్యాయపరమైన చిక్కులను అధిగమించి అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా అవతరించడం ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకు గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు.
అమరావతి అభివృద్ధికి తోడ్పాటునందిస్తూ, పార్లమెంటులో బిల్లు ఆమోదానికి కృషి చేసిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో పాటు మద్దతు తెలిపిన ఇతర పార్టీల ఎంపీలకు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అమరావతికి చట్టబద్ధత రావడం జీర్ణించుకోలేక విషం చిమ్ముతన్న వారికి రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలే గొప్ప గుణపాఠం చెప్తారని హెచ్చరించారు. అమరావతి ఇక అజేయమని, అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుందని స్పష్టం చేశారు.
ఈ చారిత్రక విజయాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి పక్షాలు నిర్వహించే సంబరాల్లో జనసేన శ్రేణులు చురుకుగా పాల్గొనాలని పిలుపు నిచ్చారు.