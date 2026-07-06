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July 07, 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణ అప్డేట్:
Weather forecast
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
వాతావరణ పరిస్థితి: తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన గాలులు (గంటకు 50-60 కి.మీ వేగంతో, గరిష్టంగా 70 కి.మీ వరకు) వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ వాతావరణ సూచన: రాజధాని నగరంలో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, మధ్యమధ్యలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రత - తేమ: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 28°C కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 23°C తేమ: అధికం, సుమారు 70%.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సమాచారం :
నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి, తీరప్రాంత, లోతట్టు ప్రాంతాలలో గాలులు, వర్షాలు కలగలిసి కురుస్తున్నాయి.
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: బలమైన గాలులతో కూడిన విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని తీరప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: ఈ ప్రాంతంలో సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయి. రోజంతా బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రత: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా 30°C నుండి 34°C మధ్య ఉంటాయి.
అయితే రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 24°C నుండి 26°C మధ్య ఉండి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
ప్రయాణ సలహా: అధిక వేగంతో కూడిన గాలులు (ఉరుములతో కూడిన గాలులు), మెరుపుల హెచ్చరికల కారణంగా, ప్రయాణించేటప్పుడు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, బలహీనమైన నిర్మాణాలు లేదా చెట్ల కింద నిలబడకుండా ఉండాలని, స్థానిక వాతావరణ హెచ్చరికల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకోవాలని నివాసితులకు సూచించడం జరిగింది.
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