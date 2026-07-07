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July 08, 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణ వివరాలు
Weather forecast
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. దీనివల్ల ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
వర్షపాతం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలికి సంబంధించిన హెచ్చరిక: బలమైన గాలుల హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.
ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వంటి ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో గంటకు 50–60 కి.మీ. వేగంతో (అప్పుడప్పుడు 70 కి.మీ. వేగం వరకు) బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఇతర జిల్లాల్లో గంటకు 40–50 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచవచ్చు.
హైదరాబాద్ నగరం: ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టంగా 23°C, గరిష్టంగా 31°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం
తీరప్రాంత, లోతట్టు ప్రాంతాలలో తేమ, ఆకస్మిక ఈదురు గాలులతో కూడిన రుతుపవన వాతావరణం కొనసాగుతోంది.
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో (గంటకు 60 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు) సంభవిస్తాయని అంచనా. తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతం విస్తారంగా కురుస్తుంది.
రాయలసీమ: ఈ ప్రాంతంలో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మోస్తరు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
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