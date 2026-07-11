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  4. July 12, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి

జూలై 12, 2026 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాల్లో వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (19:11 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నివేదిక ప్రకారం, జూలై 12, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో కొన్నిచోట్ల బలమైన ఈదురుగాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు సూచించారు.
 
జూలై 12, 2026 (ఆదివారం) తెలంగాణలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఇక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 34°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. గాలి పడమర దిశ నుండి గంటకు 14 మైళ్ల వేగంతో వీచే అవకాశం వుంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జూలై 12, 2026 (ఆదివారం) నాడు పగటిపూట పాక్షికంగా ఎండగా, రాత్రి వేళల్లో ప్రధానంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 37°C గానూ, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30°C గానూ నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే గాలి పడమర దిశ నుండి గంటకు 13 మైళ్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడటానికి 10% శాతం అవకాశం ఉంది.
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సెల్వి

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