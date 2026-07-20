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జూలై 21, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తుఫాను కారణంగా నఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది.
Weather forecast
గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్లతో సహా ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య జిల్లాలు.
వర్ష సూచన: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో రోజంతా ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
మత్స్యకారులకు సూచన: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఈదురు గాలులు, అల్లకల్లోలంగా సముద్రం వుండటంతో.. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖాధికారులు సూచిస్తున్నారు.
మొత్తం మీద, రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలతో కూడిన సాధారణ రుతుపవన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది.
Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.
Ravi Teja : ఇరుముడి' డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన రవితేజ- త్వరలోనే సెకండ్ సింగిల్
తన షూటింగ్ పార్ట్ను పూర్తి చేసిన రవితేజ ఇప్పుడు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన డబ్బింగ్ స్టూడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో "నాకు ఒకే ఒక్క కూతురే... పేరు మనమ్మ" అంటూ రవితేజ ఎంతో ఎమోషనల్గా చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఒక్క డైలాగ్తోనే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన అనుబంధాన్ని దర్శకుడు చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తిని మరింత పెంచారు. ఈ వీడియోలో బేబీ నక్షత్ర, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కూడా కనిపించారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.