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  4. July 21, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 21, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (19:26 IST)
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Weather forecast
ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తుఫాను కారణంగా నఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. 
గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. 
 
ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్‌లతో సహా ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య జిల్లాలు. 
 
వర్ష సూచన: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లో రోజంతా ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది.  
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
మత్స్యకారులకు సూచన: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఈదురు గాలులు, అల్లకల్లోలంగా సముద్రం వుండటంతో.. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖాధికారులు సూచిస్తున్నారు. 
 
మొత్తం మీద, రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలతో కూడిన సాధారణ రుతుపవన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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