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  4. July 22, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 22, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (22:26 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు  కురుస్తుండగా, ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉంది. 
 
భారీ వర్ష హెచ్చరిక (12 జిల్లాలు): ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం (64.5 మి.మీ నుండి 115.5 మి.మీ వరకు) కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. 
 
ఉరుములు - బలమైన గాలులు: అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు మరియు గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.

వర్షం: సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 

ఉష్ణోగ్రత: గరిష్టంగా సుమారు 28°C, కనిష్టంగా సుమారు 22°C నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన: రుతుపవనాల ప్రభావంతో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు మరియు గాలులతో కూడిన వాతావరణం నెలకొంది. 
 
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ - యానాం: తీరప్రాంతంలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతంలో బలమైన గాలులు, గంటకు 30-50 కి.మీ వేగంతో గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, బలమైన గాలులు (గంటకు 40–50 కి.మీ వేగం, అప్పుడప్పుడు 60 కి.మీ వరకు), తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
తిరుమల-తిరుపతిలో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 29°C నుండి 32°C మధ్య, రాత్రి వేళల్లో సుమారు 20°C -22°C మధ్య నమోదవుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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