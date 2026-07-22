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  4. July 23, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 23, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (20:05 IST)
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Weather forecast
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవన కార్యకలాపాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. వర్షాలు, బలమైన ఉపరితల గాలులను తీసుకువస్తున్నాయి.
 
భారీ వర్ష హెచ్చరిక: ఐదు ఉత్తర- పశ్చిమ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కుమారం, భీమ్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్‌లలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తూ ఐఎండి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. 
 
గాలుల హెచ్చరిక: తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ బలమైన ఈదురు గాలులు (గంటకు 30–40 కి.మీ. వేగంతో) వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్,పరిసర ప్రాంతాలు: సాధారణంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
వర్షపాతం: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు/చినుకులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 30–40 కి.మీ.) కూడి ఉంటాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్టంగా 31°C–32°C, కనిష్టంగా 22°C–24°C వరకు ఉంటుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న రుతుపవన ద్రోణులు తీరప్రాంత, అంతర్గత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి. 
 
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతంలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, బలమైన ఈదురు గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ.) వీచే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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