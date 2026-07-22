జూలై 23, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవన కార్యకలాపాలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. వర్షాలు, బలమైన ఉపరితల గాలులను తీసుకువస్తున్నాయి.
Weather forecast
భారీ వర్ష హెచ్చరిక: ఐదు ఉత్తర- పశ్చిమ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కుమారం, భీమ్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్లలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తూ ఐఎండి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
గాలుల హెచ్చరిక: తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ బలమైన ఈదురు గాలులు (గంటకు 30–40 కి.మీ. వేగంతో) వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్,పరిసర ప్రాంతాలు: సాధారణంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
వర్షపాతం: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు/చినుకులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 30–40 కి.మీ.) కూడి ఉంటాయి.
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్టంగా 31°C–32°C, కనిష్టంగా 22°C–24°C వరకు ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న రుతుపవన ద్రోణులు తీరప్రాంత, అంతర్గత ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతంలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, బలమైన ఈదురు గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ.) వీచే అవకాశం ఉంది.