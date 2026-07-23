జూలై 23, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణలో గత వారంతో పోల్చితే భారీ వర్షాల తీవ్రత తగ్గి, తేలికపాటి, అక్కడక్కడా జల్లులు, గాలులతో కూడిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వర్షపాతం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. గాలి వేగం: అన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా గంటకు 30–40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
హైదరాబాద్ -పరిసర ప్రాంతాలు: పాక్షికంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠం: 31°C నుండి 32°C వరకు,
కనిష్ఠం: 22°C నుండి 24°C వరకు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: రుతుపవన ద్రోణి పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తీర, లోతట్టు ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి. తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం, కొన్నిచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురు గాలులు.
రాయలసీమ: ఈదురు గాలులతో (గంటకు 30-40 కి.మీ.) తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు చెదురుమదురుగా జల్లులు.
ప్రధాన నగరాలు: విశాఖపట్నం: మేఘావృతమై స్థానిక జల్లులు (31°C).
విజయవాడ- అమరావతి: అధిక తేమతో పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది (35°C).
తిరుపతి - రాయలసీమ ప్రాంతం: మేఘావృతమై అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.