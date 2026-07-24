July 25, 2026: జూలై 25, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ వాతావరణం- వర్షపాతం: చాలా జిల్లాల్లో సాధారణంగా ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై నుంచి పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉత్తర - తూర్పు తెలంగాణలోని (వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం) కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
July 25 weather forecast
హైదరాబాద్: పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు తేలికపాటి వర్షం లేదా కొద్దిసేపు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 29°C – 31°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 23°C – 24°C
తేమ: మధ్యస్థం నుంచి అధికం (65%–75%)
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: ఒడిశా/బంగాళాఖాత అల్పపీడనం కారణంగా ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి.
రాయలసీమ: చాలా వరకు పొడిగా ఉండి, అక్కడక్కడా చిరుజల్లులు కురుస్తాయి.
తిరుపతి/అనంతపురం వంటి ప్రాంతాలలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు (సుమారు 35°C–38°C వరకు చేరుకుంటాయి) ఉంటాయి.
గాలులు: తీరప్రాంతంలో పశ్చిమం నుండి నైరుతి దిశగా గాలులు వీస్తాయి, గాలి వేగం సగటున 15-30 కి.మీ/గం ఉంటుంది.