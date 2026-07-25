జూలై 26, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
తెలంగాణ: ఆదిలాబాద్, కుమరమ్ భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో స్థానికంగా మోస్తరు నుంచి అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి వర్షం లేదా మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో కొన్నిసార్లు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రత: హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ఉన్న మధ్య జిల్లాల్లో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 27°C నుంచి 30°C మధ్య ఉండగా, రాత్రిపూట 22°C నుంచి 24°C కి పడిపోతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: తీరప్రాంతం, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో నైరుతి రుతుపవన పరిస్థితులు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణా-గుంటూరు ప్రాంతాల పరిసరాల్లో, గాలులతో కూడిన పరిస్థితులతో పాటు పలుచోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి.
రాయలసీమ: అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప వంటి జిల్లాలలో సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి చెదురుమదురు వర్షాలు లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రత: ఏపీలో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 33°C మధ్య ఉంటాయి. గాలిలో తేమ స్థాయిలు అధికంగా ఉంటాయి.