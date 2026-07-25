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  4. July 26, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 26, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (22:22 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
తెలంగాణ: ఆదిలాబాద్, కుమరమ్ భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో స్థానికంగా మోస్తరు నుంచి అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి వర్షం లేదా మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో కొన్నిసార్లు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రత: హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ఉన్న మధ్య జిల్లాల్లో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 27°C నుంచి 30°C మధ్య ఉండగా, రాత్రిపూట 22°C నుంచి 24°C కి పడిపోతాయి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: తీరప్రాంతం, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో నైరుతి రుతుపవన పరిస్థితులు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి.
 
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణా-గుంటూరు ప్రాంతాల పరిసరాల్లో, గాలులతో కూడిన పరిస్థితులతో పాటు పలుచోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. 
 
రాయలసీమ: అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప వంటి జిల్లాలలో సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి చెదురుమదురు వర్షాలు లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రత: ఏపీలో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 33°C మధ్య ఉంటాయి. గాలిలో తేమ స్థాయిలు అధికంగా ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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