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  4. July 29, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 29, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం... తెలంగాణలో చల్లచల్లగా.. ఏపీలో ఉక్కపోత

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (18:41 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన హెచ్చరికల ఆధారంగా, బుధవారం, జూలై 29, 2026న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాతావరణం ఎలా వుందంటే.. 
 
తెలంగాణ వాతావరణ వివరాలు: తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాల ప్రభావం బలంగా కొనసాగుతోంది. భారీ వర్ష సూచన: ప్రధానంగా ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణలోని 10కి పైగా జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
 
ప్రభావితమయ్యే ప్రధాన జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి. 
 
ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు: చాలా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాజధానిలో ఉష్ణోగ్రతలు ఆహ్లాదకరంగా ఉండి, కనిష్టంగా 22°C, గరిష్టంగా 28°C మధ్య నమోదవుతాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సమాచారం:
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. 
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా గంటకు 30-50 కి.మీ. వేగంతో కూడిన ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ప్రధాన భారీ వర్షపాతం ఉత్తర దిశగా వెళ్లిపోయినందున, అనేక తీర ప్రాంతాలలో వేడి, తేమ, ఉక్కపోత కొనసాగుతుంది. రాయలసీమ: అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులతో కూడిన పొడి నుండి మేఘావృత వాతావరణం ఉంటుంది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30ల మధ్య నుండి అధిక స్థాయి అదే 30 డిగ్రీలలో ఉంటాయి. వెచ్చని గాలులు వీస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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