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  4. July 30, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 30, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (19:19 IST)
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Weather forecast
దక్షిణ భారతదేశం అంతటా రుతుపవనాల ప్రభావం వల్ల, ఉత్తర- పశ్చిమ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఐఎండి వాతావరణ హెచ్చరికలు: ఆరెంజ్ అలర్ట్ 
 
తెలంగాణలోని తొమ్మిది జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా ఆదిలాబాద్, కుమారం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి. 
 
ఎల్లో అలర్ట్ (భారీ వర్షం): 6 జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దాపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు. 
 
హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు: సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్టంగా సుమారు 28°C, కనిష్టంగా సుమారు 22°C.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: తీరప్రాంత, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండటం నుండి చెదురుమదురుగా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి.
 
విశాఖపట్నం - ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C-31°C ఉంటాయి. 
విజయవాడ అమరావతి (రాజధాని ప్రాంతం): మేఘావృతమై, అడపాదడపా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా సుమారు 29°C-30°C ఉంటాయి. 
 
రాయలసీమ (తిరుపతి, కర్నూలు, కడప): ఎక్కువగా వెచ్చగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C-34°C ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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