జూలై 30, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
దక్షిణ భారతదేశం అంతటా రుతుపవనాల ప్రభావం వల్ల, ఉత్తర- పశ్చిమ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఐఎండి వాతావరణ హెచ్చరికలు: ఆరెంజ్ అలర్ట్
తెలంగాణలోని తొమ్మిది జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా ఆదిలాబాద్, కుమారం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి.
ఎల్లో అలర్ట్ (భారీ వర్షం): 6 జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దాపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు.
హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు: సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్టంగా సుమారు 28°C, కనిష్టంగా సుమారు 22°C.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: తీరప్రాంత, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండటం నుండి చెదురుమదురుగా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి.
విశాఖపట్నం - ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి.
పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C-31°C ఉంటాయి.
విజయవాడ అమరావతి (రాజధాని ప్రాంతం): మేఘావృతమై, అడపాదడపా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా సుమారు 29°C-30°C ఉంటాయి.
రాయలసీమ (తిరుపతి, కర్నూలు, కడప): ఎక్కువగా వెచ్చగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C-34°C ఉంటాయి.