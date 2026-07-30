జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రాలు జూలై 31, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందో చూద్దాం..
Weather forecast
తెలంగాణ: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది.
వర్ష సూచన: అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి వంటి ఉత్తర, వాయువ్య జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది
హైదరాబాద్ ప్రాంతం: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
గాలి వేగం గంటకు 30-40 కి.మీ వరకు ఉంటూ, అప్పుడప్పుడు బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టంగా 26°C - 28°C, కనిష్టంగా 22°C -24°C.
ఆంధ్రప్రదేశ్: తీరప్రాంత, అంతర్గత ప్రాంతాలలో రుతుపవనాల ప్రభావం మోస్తరుగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి వంటి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప వంటి జిల్లాల్లో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్: గరిష్టం 30°C - 32°C
కనిష్టం 25°C - 26°C,
రాయలసీమ: గరిష్టం 31°C - 33°C
కనిష్టం 24°C - 25°C.