  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. July 31, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (20:50 IST)
google-news
Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రాలు జూలై 31, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందో చూద్దాం.. 
 
తెలంగాణ: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది. 
 
వర్ష సూచన: అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి వంటి ఉత్తర, వాయువ్య జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది
 
హైదరాబాద్ ప్రాంతం: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
గాలి వేగం గంటకు 30-40 కి.మీ వరకు ఉంటూ, అప్పుడప్పుడు బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టంగా 26°C - 28°C, కనిష్టంగా 22°C -24°C. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్: తీరప్రాంత, అంతర్గత ప్రాంతాలలో రుతుపవనాల ప్రభావం మోస్తరుగా ఉంది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్: విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి వంటి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప వంటి జిల్లాల్లో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్: గరిష్టం 30°C - 32°C 
కనిష్టం 25°C - 26°C,
రాయలసీమ: గరిష్టం 31°C - 33°C
కనిష్టం 24°C - 25°C.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా వుండివుంటే కాంగ్రెస్‌కు ఈ దుస్థితి వచ్చేది కాదు : కళ్యాణ్ బెనర్జీ

Vikranth: హారర్ కామెడీ చిత్రంలో హీరో విక్రాంత్

Vikranth: హారర్ కామెడీ చిత్రంలో హీరో విక్రాంత్సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో తనకుంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్. ఈ సినిమాలో విక్రాంత్ నటనకు మంచి పేరొచ్చింది. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఓటీటీల్లోనూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది. డిస్నీ హాట్ స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా 200 మిలియన్స్ మినిట్స్ వ్యూస్ దక్కించుకుని కొన్ని వారాల పాటు ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ సినిమా విజయం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో హీరో విక్రాంత్ ప్రస్తుతం పలు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు.

Sam C.S : సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు 100వ సినిమా మైలురాయి

Sam C.S : సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు 100వ సినిమా మైలురాయి'విక్రమ్ వేద', 'కైతి', 'ఓడియన్', 'పుష్ప 2: ది రూల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు తమిళ, తెలుగు మరియు మలయాళ చిత్రాలలో ఆయన అందించిన హృద్యమైన బాణీలు మరియు గంభీరమైన నేపథ్య సంగీతానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి. 'రాపో23', 'మహావతార్ పరశురామ్' వంటి చిత్రాల నిర్మాణ బృందాలు, సోనీ మ్యూజిక్ సౌత్ వంటి లేబుల్స్ ఆయన విభిన్న శైలులలో కనబరిచిన నిరంతర సృజనాత్మకతను ప్రశంసిస్తూ పోస్టర్లను విడుదల చేశాయి.

NTR: ఐ యామ్ గేమ్ ట్రైలర్ గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది: ఎన్టీఆర్

NTR: ఐ యామ్ గేమ్ ట్రైలర్ గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది: ఎన్టీఆర్దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం 'ఐ యామ్ గేమ్' ట్రైలర్ ఎన్టీఆర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భగా సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ''#ఐయామ్‌గేమ్ ట్రైలర్‌లోని ఆ ఫైరీ వైబ్ నాకు బాగా నచ్చింది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఎంతో గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది. నా సోదరుడు దుల్కర్ మరో స్పెషల్ మూవీతో వస్తున్నారని నమ్మకం కలిగింది. తనకి మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అతనితో పాటు మొత్తం చిత్ర బృందానికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!" అని ట్వీట్ చేశారు.

Sumanth: న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రీమియర్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది: సుమంత్

Sumanth: న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రీమియర్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది: సుమంత్సుమంత్‌ హీరోగా ఈవిన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన యూనిక్ థ్రిల్లర్‌ ‘న్యూటన్స్‌ థర్డ్‌ లా’. రాజేశ్‌ కర్ణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని కె.హరీశ్‌ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 31న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమా ప్రిమియర్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ యాక్షన్ రియాక్షన్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

MS Raju: అక్కడకు వెళితే దెయ్యాలున్నాయనే వైబ్రేషన్ కు గురయ్యా: ఎంఎస్ రాజు

MS Raju: అక్కడకు వెళితే దెయ్యాలున్నాయనే వైబ్రేషన్ కు గురయ్యా: ఎంఎస్ రాజుఅగధ చిత్రం కోసం ఎన్నో రాష్ట్రాలు తిరిగాను. ఛతీష్ ఘడ్ కూడా వెళ్లాను. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి- ప్రేక్షకులు ఇది వరకు ఎప్పుడూ చూడని ఎపిసోడ్స్ తో ‘అగధ’ డిజైన్ చేశాను- విశ్వంలో ఎన్నో శక్తులున్నాయి. మూఢ నమ్మకాలు, అలాంటి గ్రామాలు, ప్రజల్ని సందర్శించాను. అక్కడ ఊహించని అనుభూతి ఎదురయిందని.. చిత్ర దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు షూటింగ్ అనుభవాలను వీడియో రూపంలో పంచుకున్నారు.