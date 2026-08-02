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  4. kadapa tdp mla madhavi reddy fire on mala mahanadu leader, video viral
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (20:11 IST)

ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా... మాల మహానాడు నేతపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఫేర్ (వీడియో)

madhavi reddy
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (20:11 IST)
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ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అంటూ మాన మహానాడు నేతపై కడప నియోజకవర్గ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రెడ్డప్పగారి మాధవీరెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇటీవలికాలంలో ఆమె తీరు వివాదాస్పదంగా మారుతున్న విషయం తెల్సిందే. తాజాగా మాల మహానాడు నాయకుడికి వేలు చూపిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమంలో సహనం కోల్పోయిన ఆవేశంతో ఊగిపోయిన ఎమ్మెల్యే మాధవీరెడ్డి... మత మార్పిడి అరికట్టాలని ఎమ్మెల్యేను అశోక్ నగర్‌క చెందిన మాల మహానాడు నేత ఒకరు కోరారు. దీంతో ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అంటూ వీరంగం సృష్టించారు. పైగా తనకు మతం రంగు పులుముతావా అంటూ మండిపడ్డారు. అదేసమయంలో అధికారుల తీరుపైనా ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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