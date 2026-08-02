ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా... మాల మహానాడు నేతపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఫేర్ (వీడియో)
ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అంటూ మాన మహానాడు నేతపై కడప నియోజకవర్గ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రెడ్డప్పగారి మాధవీరెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇటీవలికాలంలో ఆమె తీరు వివాదాస్పదంగా మారుతున్న విషయం తెల్సిందే. తాజాగా మాల మహానాడు నాయకుడికి వేలు చూపిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమంలో సహనం కోల్పోయిన ఆవేశంతో ఊగిపోయిన ఎమ్మెల్యే మాధవీరెడ్డి... మత మార్పిడి అరికట్టాలని ఎమ్మెల్యేను అశోక్ నగర్క చెందిన మాల మహానాడు నేత ఒకరు కోరారు. దీంతో ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అంటూ వీరంగం సృష్టించారు. పైగా తనకు మతం రంగు పులుముతావా అంటూ మండిపడ్డారు. అదేసమయంలో అధికారుల తీరుపైనా ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
మరోసారి వివాదాస్పదంగా టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మాధవీరెడ్డి— Telugu Feed (@Telugufeedsite) August 2, 2026
మాల మహానాడు నాయకుడిపై వేలు చూపిస్తూ ఫైర్
ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమంలో సహనం కోల్పోయి ఆవేశంతో ఉగిపోయిన ఎమ్మెల్యే మాధవీ రెడ్డి
మతమార్పిడి అరికట్టాలని ఎమ్మెల్యేని కోరిన అశోక్ నగర్ కి చెందిన మాలమహానాడు నాయకుడు
ఎవరితో ఏం… https://t.co/g2kvCrkXK6 pic.twitter.com/D9ooDqHXsk