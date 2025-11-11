కడప జిల్లా క్వారీ బ్లాస్టింగ్.. ఇంటి పైకప్పు కూలి మహిళ మృతి
కడప జిల్లా యెర్రగుంట్ల మండలం వలసపల్లి గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీలో సోమవారం ఇంటి పైకప్పు కూలిపోవడంతో ఎన్. వీరమ్మ అనే 40 ఏళ్ల మహిళ మరణించింది. సమీపంలోని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కల కొండల నుండి ముడి పదార్థాలను వెలికితీసే క్వారీ బ్లాస్టింగ్లు తరచుగా జరుగుతుండటమే ఈ సంఘటనకు కారణమని స్థానికులు ఆరోపించారు.
వీరమ్మ ఇళ్లతో సహా గ్రామంలోని అనేక ఇళ్లలో పదేపదే పేలుళ్లు సంభవించాయని, వ్యవసాయ భూములు కూడా దెబ్బతిన్నాయని నివాసితులు ఆరోపించారు. తాజా క్వారీ బ్లాస్టింగ్లు కూలిపోవడానికి కారణమయ్యాయని వారు తెలిపారు. ఎర్రగుంట్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నాగ మురళి సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఇంతలో, వీరమ్మ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలో క్వారీ కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గ్రామస్తులు నిరసన తెలిపారు.