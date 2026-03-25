ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వైకాపా సైతాన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు : వైఎస్ షర్మిల
తమ కుటుంబ ఆస్తుల వ్యవహారంలో నిజాలు మాట్లాడుతుంటే వైకాపాలోని కొన్ని సైతాన్లు తను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం పులివెందుల అరటి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రతి చిన్న విషయానికి వైకాపా నేతలు తనను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. తమ కుటుంబ ఆస్తుల విషయంలో కూడా తాము పదేపదే నిజాలు చెబుతుంటే కొందరు వైకాపా నేతలు ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఆస్తుల విషయంలో తన తల్లి విజయమ్మ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సమానమైన విషయాలను ఉత్తరం ద్వారా విడుదల చేసినా.. ఇంకా కొందరు వాగుతూనే ఉన్నారని తెలిపారు. విజయమ్మ లెటర్ అందరికీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సమానమేనని పేర్కొన్నారు. ఇక ఎవరూ ఆస్తుల విషయం మాట్లాడకూడదని చెప్పారు.