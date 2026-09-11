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  4. Kakinada AE Nookaraju Family Suicide Case : Key accuses sadik khan admits to kill Jagadishwar reddy with cyanide over property dispute
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:43 IST)

సౌజన్యను సొంతం చేసుకుంటే రూ.కోట్ల ఆస్తి దక్కుతుందని ఆమె భర్తను చంపేశా : నిందితుడు సాధిక్

sadhik
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:43 IST)
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రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన పంచాయతీ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో కీలక సమాచారాన్ని నిందితుడు షేక్ సాధిక్ ఖాన్ వెల్లడించారు. నూకరాజు ఏకైక కుమార్తె సౌజన్యను సొంతం చేసుకుంటే వారికున్న రూ.25 కోట్ల ఆస్తి తన వశం అవుతుందని భావించి, సౌజన్య భర్త జగదీశ్వర రెడ్డిని విష ప్రయోగం చేసి హత్య చేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించినట్టు సమాచారం. 
 
ఈ కేసులో ట్రైనర్ షేక్ సాధిక్ ఖాన్‌ ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ విచారణలో సంచలన విషయాలను వెల్లడించినట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా, నూకరాజు అల్లుడు, సౌజన్య భర్త జగదీశ్వర రెడ్డిని తానే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. మూడో రోజు విచారణలో పోలీసులు పక్కా ఆధారాలు చూపడంతో సాధికా ఖాన్ నిజాలు అంగీకరించినట్టు సమాచారం. 
 
ప్రస్తుతం మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీలో ఉన్న సాధికా ఖాన్‌ను సర్పవరం పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. తొలి రెండు రోజులు పొంతనలేని సమాధానాలిస్తూ, 'గుర్తులేదు', 'తెలియదు' అంటూ విచారణకు సహకరించలేదు. అయితే, గురువారం పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు, అతడికి సైనైడ్ విక్రయించిన వ్యాపారుల వాంగ్మూలాలను ముందుంచడంతో దిగివచ్చినట్లు సమాచారం. జగదీశ్వర రెడ్డిని చంపేందుకు విషపదార్థం ఉపయోగించినట్లు అంగీకరించినట్టు తెలిసింది.
 
సుమారు రూ.25 కోట్ల విలువైన ఆస్తిపై కన్నేసిన సాధికా ఖాన్, నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్యను వివాహం చేసుకుంటే ఆస్తి మొత్తం తనకే దక్కుతుందని భావించాడు. ఈ క్రమంలోనే అడ్డుగా ఉన్న ఆమె భర్త జగదీశ్వర రెడ్డిని తొలగించుకోవాలని పథకం పన్నాడు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్లోని వ్యాపారుల నుంచి రైఫిల్ షూటింగ్ అవసరాల పేరుతో థాలియం, పొటాషియం వంటి రసాయనాలను కొనుగోలు చేశాడు. తొలుత విషప్రయోగం చేసినా జగదీశ్వర రెడ్డి కోలుకోవడంతో, ఆ తర్వాత సైనైడ్‌ను ప్రొటీన్ పౌడర్ వంటి వాటిలో కలిపి ఇచ్చినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది.
 
కాగా, ఆగస్టు 16న నూకరాజు, ఆయన భార్య, కుమార్తె గోదావరి నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం, అంతకుముందు జులై 2న అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో సాధిక్ ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్నాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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