ఏఈ ఫ్యామిలీ కేసు.. షేక్ సాధిక్పై నూకరాజు వియ్యంకుడు కేసు.. పాయిజన్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి?
కాకినాడ జిల్లాలో పిఠాపురం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కె.నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన దర్యాప్తులో ఒక కొత్త పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నూకరాజు అల్లుడు జగదీష్ రెడ్డి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు షేక్ సాదిక్ ఖాన్పై మరో కేసు నమోదు చేశారు.
స్థానిక షూటింగ్ అకాడమీ నిర్వాహకుడు సాధిక్ ఖాన్ వేధింపుల వల్లే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని ఆరోపిస్తూ రాసిన లేఖను రాసి, నూకరాజు తన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య, 10 ఏళ్ల మనవడితో కలిసి రాజమహేంద్రవరం వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకి గల్లంతయ్యారు.
తన కుమారుడు జగదీష్ రెడ్డికి విషపూరితమైన ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హత్య చేశారని భాస్కర్ రెడ్డి తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. సాధిక్ ఖాన్తో పాటు మరొకరు కూడా ఇందులో ప్రమేయం కలిగి ఉండవచ్చని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సాధిక్ ఖాన్ వేధింపుల కారణంగా నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిందన్న ఆరోపణలపై ఇప్పటికే ఒక ప్రత్యేక కేసు నమోదైంది. ఆత్మహత్యాయత్నం నుండి ప్రాణాలతో బయటపడిన తన మనవడు కార్తికేయ రెడ్డితో మాట్లాడిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు తెలిశాయని భాస్కర్ రెడ్డి పోలీసులకు చెప్పారు.
విచారణ సమయంలో, నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్యకు చెందిన వాహనంలో పోలీసులు మూడు కవర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అలాగే, తన భర్త జగదీష్ రెడ్డి మరణంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ సౌజన్య రాసినట్లు భావిస్తున్న ఒక లేఖను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ లేఖలోని వివరాల ప్రకారం, సాధిక్ ఖాన్ తనను బెదిరించి, బ్లాక్మెయిల్ చేశాడని, తన భర్త మరణానికి అతనే కారణమని సౌజన్య ఆరోపించారు. తన ఆస్తి, మొబైల్ ఫోన్, ఎస్బీఐ (SBI) లాకర్కు సంబంధించిన వివరాలను అతను సేకరించాడని, మతం మారాలని తనపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని, అలాగే తన కుటుంబాన్ని చంపేస్తానని బెదిరించాడని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆరోపిత వేధింపులను భరించలేకనే తాము ఈ తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. జగదీష్ రెడ్డి మరణానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు, ఇందులో ఇతరుల ప్రమేయం ఉండే అవకాశం ఉందన్న ఆరోపణలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సోమవారం సాయంత్రం నూకరాజు మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. ఆయన భార్య మీన, కుమార్తె సౌజన్యల కోసం గాలింపు చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ గాలింపులో పోలీసులు, డైవర్లు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందితో కూడిన సుమారు 20 మంది సభ్యుల బృందం పాల్గొంటోంది.
మరోవైపు, ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సాదిక్ ఖాన్ కోసం రాజమహేంద్రవరం కాకినాడ పోలీసులు 10 బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సాధిక్పై గతంలోనూ అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయని పేర్కొన్న పోలీసులు, దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.