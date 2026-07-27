ఏఐ ఇంజనీర్గా దర్జీ కుమారుడు అఖిలేష్.. ఏడాదికి రూ. 1.06 కోట్ల ప్యాకేజీ
అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన ఒక దర్జీ కుమారుడు అఖిలేష్ మల్తి, కెనడాకు చెందిన సంస్థలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఇంజనీర్గా ఏడాదికి రూ. 1.06 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబానికి చెందిన అఖిలేష్, పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని కొత్తపల్లి మండలం కుతుకుదుమిల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. ఇటీవల జరిగిన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్లో ఎంపికై ఆయన ఈ ఉద్యోగ అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఇటీవల ఈ బాధ్యతలు చేపట్టిన అఖిలేష్, ఒక ప్రాంతీయ ఛానెల్తో మాట్లాడుతూ, ఇది పూర్తి స్థాయి వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్ ఉద్యోగమని తెలిపారు.
అఖిలేష్ తండ్రి గంగాధర రావుకు వినికిడి, మాటల లోపం ఉంది. ఆయన టైలర్గా పనిచేస్తుండగా, అఖిలేష్ తల్లి ఆయన కుట్టిన దుస్తులపై అల్లికలు వంటి పనులు చేస్తూ భర్తకు సహాయపడేవారు. టైలరింగ్ ద్వారా వచ్చే పరిమిత ఆదాయంతోనే ఆయన తన ఇద్దరు పిల్లలను పోషించి, చదివించారు.
అఖిలేష్ కొత్తపల్లిలోని వీవీఎస్ స్కూల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత నారాయణ జూనియర్ కాలేజీలో ఎంపీసీ విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి, కాకినాడ సమీపంలోని సురంపాలెంలో ఉన్న ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో డేటా సైన్స్లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు.
ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, అఖిలేష్ తన చదువు, కొత్త సాంకేతికతలను నేర్చుకోవడంపై దృష్టి సారించాడు. అతని కృషి ఫలించి ఇప్పుడు అతనికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యోగ అవకాశం లభించింది.