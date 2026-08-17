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  4. Kerala couple held at Ahmedabad airport with gold jewellery worth Rs 28.87 lakh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (10:41 IST)

అహ్మదాబాద్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రూ. 28.87 లక్షల బంగారం స్వాధీనం

Gold
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (10:41 IST)
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అహ్మదాబాద్‌లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో, షార్జా నుండి తన భర్తతో కలిసి వచ్చిన ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలి వద్ద నుండి రూ. 28.87 లక్షల విలువైన 219.43 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
 
కేరళలోని కాసరగోడ్‌కు చెందిన ఈ దంపతులు, షార్జా నుండి ఎయిర్ అరేబియా విమానం జీ9-418లో అహ్మదాబాద్‌కు చేరుకున్నారు. ప్రయాణికుల వివరాల విశ్లేషణ ఆధారంగా అందిన సమాచారంతో, అహ్మదాబాద్ కస్టమ్స్ విభాగంలోని ఎయిర్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అధికారులు ఆదివారం ఆ ఇద్దరు ప్రయాణికులను తనిఖీ కోసం అడ్డుకున్నారు.
 
తనిఖీ సమయంలో, ఆ మహిళా ప్రయాణికురాలు తన పర్సులో, దుస్తుల లోపల దాచిన బంగారు ఆభరణాలను కలిగి ఉన్నట్లు, అలాగే వాటిని ధరించి ఉన్నట్లు కస్టమ్స్ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఆభరణాలలో బ్రాస్‌లెట్లు, గాజు, నెక్లెస్‌లు, చైన్‌లు, కాలి పట్టీలు, బంగారు చెవిపోగులు ఉన్నాయి.
 
స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారంలో 70.18 గ్రాముల 999-ప్యూరిటీ (24 క్యారెట్లకు సమానం) బంగారం, 149.25 గ్రాముల 750-ప్యూరిటీ (18 క్యారెట్లకు సమానం) బంగారం ఉన్నాయి. మొత్తం 219.43 గ్రాముల బంగారం మార్కెట్ విలువ రూ. 28,87,473గా అంచనా వేయబడింది.కస్టమ్స్ చట్టం, 1962 నిబంధనల ప్రకారం ఈ బంగారం స్వాధీనం చేసుకోబడింది.
 
ఆ మహిళతో ప్రయాణిస్తున్న పురుష ప్రయాణికుడి సామానును కూడా కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఆ సామానులో ఫేస్ బ్లీచ్ క్రీమ్, జలుబు నివారణ నూనె, రెడీమేడ్ దుస్తులు, రెండు ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఒక మొబైల్ ఫోన్‌తో సహా కస్టమ్స్‌కు ప్రకటించని వస్తువులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
 
ఈ వస్తువుల అంచనా మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ. 3.50 లక్షలు ఉండగా, వీటిని కూడా కస్టమ్స్ చట్టం కింద స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికుల ద్వారా జరుగుతున్న వరుస బంగారు అక్రమ రవాణా ప్రయత్నాలను అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయంలో అధికారులు అడ్డుకుంటున్న తరుణంలోనే ఈ తాజా స్వాధీనం జరిగింది.
 
జూలై 30న, దుబాయ్ నుండి వచ్చిన ఒక మహిళను కస్టమ్స్ అధికారులు అడ్డుకుని, సుమారు రూ. 35.5 లక్షల విలువైన 240 గ్రాములకు పైగా 24-క్యారెట్ బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
నాలుగు గాజులు, లాకెట్ ఉన్న చైన్‌తో సహా ఆ ఆభరణాలను సదరు ప్రయాణికురాలు ధరించి ఉండగా, వాటికి సంబంధించిన సరైన పత్రాలు లేవని తెలిసింది. మరొక ఘటనలో, షార్జా నుండి వచ్చిన ఒక ప్రయాణికుడి వద్ద సుమారు రూ. 60 లక్షల విలువైన 600.24 గ్రాముల బంగారాన్ని కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ బంగారాన్ని చిన్న హుక్కుల ఆకారంలో తయారు చేసి, రెండు ట్రాలీ బ్యాగులలో దాచి ఉంచారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆ వస్తువులు 18-క్యారెట్, 14-క్యారెట్ బంగారంతో చేసినవని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు.
 
అదే నెలలో జరిగిన మరో భారీ స్వాధీన చర్యలో, దుబాయ్ నుండి వచ్చిన ఇండిగో విమానంలోని మరుగుదొడ్డి స్పీకర్ బాక్స్ నుండి 2,799.3 గ్రాముల బరువు, రూ. 4.26 కోట్లకు పైగా విలువైన 24 విదేశీ బంగారు బిస్కెట్లను అహ్మదాబాద్ కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజా ఘటనకు సంబంధించి తదుపరి విచారణ జరుగుతోందని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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