ఫైళ్ళ దహనం కేసు : పెద్దిరెడ్డికి బిగుస్తున్న ఉచ్చు... అత్యంత సన్నిహితుడి అరెస్టు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన మదనపల్లె ఆర్డీవో కార్యాలయం ఫైళ్ళ దహనం కేసులో సీఐడీ పోలీసులు తాజాగా కీలక అడుగులు వేశారు. ఈ కేసులో మూడో నిందితుడుగా ఉన్న మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మాధవ రెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయనతో పాటు మరో నిందితుడు తుకారాం (ఏ4)ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తల్లో ఈ పైళ్ల దహనం కేసు జరిగింది. దీని వెనుక భారీ కుట్ర దాగివున్నట్టు ఆరోపణలు రావడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో విలువైన భూములకు సంబంధించిన కీలక దస్త్రాలు, ముఖ్యంగా, వైకాపా నేతలు కబ్జా చేసిన భూములకు సంబంధించిన ఫైళ్లు ఈ ప్రభుత్వంలో కాలిపోవడంపై కూటమి ప్రభుత్వం ఆరంభం నుంచి సీరియస్గా ఉంది. దీంతో ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న సీఐడీ... లోతైన విచారణ జరిపి సేకరించిన పక్కా ఆధారాలతో వీరిని అరెస్టు చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
కాగా, ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురు రెవెన్యూ అధికారులు, సిబ్బందిపై వేటు వేయగా, ఇపుడు రాజకీయ నేతల అనుచరుల అరెస్టులతో అసలు సూత్రధారులు ఎవరనే కోణంలో విచారణ వేగవంతమైంది. ముఖ్యంగా, ఏ3 అరెస్టు కావడంతో మాజీ మంత్రి, వైకాపా సీనియర్ నేత పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మెడకు ఉచ్చు బిగుస్తుందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.