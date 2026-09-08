పొట్టి అయినా గట్టి.. రెండు అడుగుల వ్యక్తి.. రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో తెలుసా?
పొట్టి వాళ్లు గట్టిగా వుంటారని పెద్దలు అంటూ వుంటారు. డబ్బు సంపాదించేందుకు ఆరడుగుల ఎత్తున్న వారే అష్టకష్టాలు పడుతున్న ప్రస్తుత కాలంలో కేవలం రెండు అడుగుల ఎత్తు మాత్రమే ఉండి రోజుకు దగ్గర దగ్గరగా రెండు వేల రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తికి సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
2-Feet-Tall Veerababu
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒకప్పుడు జీవనోపాధి కోసం ఇబ్బంది పడిన వీరబాబు అనే రెండు అడుగుల ఎత్తుండే వ్యక్తి, ఇప్పుడు రోజుకు రూ. 1,000 నుండి రూ. 1,500 వరకు సంపాదిస్తూ అనేకమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఖమ్మం మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య (ఐఏఎస్) అందించిన మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం వల్లే ఈ మార్పు సాధ్యమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తనకు సహకరించినందుకు మేయర్, మున్సిపల్ కమిషనర్కు వీరబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. టేకులపల్లికి చెందిన వీరబాబు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆయన 100 శాతం వైకల్యం కలిగి ఉన్నారు. ఆయన తల్లిదండ్రులు దినసరి కూలీలుగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఖమ్మం మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్యను కలవడానికి ముందు, ఉద్యోగం కోసం తాను చాలా మందిని సంప్రదించానని ఆయన చెప్పారు.
కమిషనర్ మద్దతు, మార్గదర్శకత్వంతో తాను స్వయం సమృద్ధి సాధించానని, ఇందిర మహిళా శక్తి పథకం కింద ఒక జిరాక్స్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించానని వీరబాబు తెలిపారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రజలకు వివిధ రకాల ఫారమ్లను నింపడంలో సహాయపడటం తనకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సుమారు ఏడాది క్రితం ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన తాను, మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం పోటీ పరీక్షలకు కూడా సిద్ధమవుతున్నానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తన తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు.