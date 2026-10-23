కదులుతున్న కారులో మంటలు.. ఆ నలుగురు ఏమయ్యారు?
కార్లలో మంటలు రావడం అవి అగ్నికి దగ్ధం కావడం వంటి ఘటనలు ఈ మధ్య ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఖమ్మం జిల్లాలోని కలెక్టరేట్ సమీపంలో కదులుతున్న కారు అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకుని, వాహనం పూర్తిగా కాలిపోయింది.
Moving Car Catches Fire
కారు కదులుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్న నలుగురు మంటలు రావడం గమనించి వెంటనే బయటకు వచ్చారు. కొద్ది సమయంలోనే మంటలు వేగంగా వ్యాపించి వాహనాన్ని పూర్తిగా చుట్టుముట్టాయి. ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.