గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ప్రచారంలోకి కొడాలి నాని
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని కొంతకాలంగా మౌనంగా ఉంటూ వచ్చారు. అయితే, నవంబర్ 28న జరగనున్న గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, ఈ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు మళ్లీ రంగంలోకి దిగారు.
Kodali Nani
నాని స్వయంగా పార్టీ అభ్యర్థుల కోసం ప్రచారం నిర్వహిస్తుండటంతో, ఆయన తిరిగి క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి రావడం గుడివాడలో రాజకీయ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించింది. కొన్ని వార్డుల్లో టీడీపీ, వైసీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణలు జరిగినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, నాని అకస్మాత్తుగా తిరిగి రావడంపై రాజకీయ చర్చ జరుగుతోంది. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గుడివాడ టికెట్ విషయంలో వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు హామీ ఇచ్చారని వైసీపీ వర్గాల్లో ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
గత ఎన్నికల సమయంలో, ఇదే తన చివరి ఎన్నిక అని నాని స్వయంగా పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, గుడివాడ నియోజకవర్గం కోసం ఒక సినీ నిర్మాతతో సహా ఇతర అభ్యర్థుల గురించి వైసీపీ ఆలోచిస్తోందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, తాజా రాజకీయ పరిణామాలను బట్టి చూస్తే, నానినే పార్టీ అభ్యర్థిగా కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. మరోవైపు, టీడీపీ కూడా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గుడివాడను తిరిగి దక్కించుకున్న ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము, నియోజకవర్గంలో పార్టీ పట్టును మరింత బలోపేతం చేసే పనిలో ఉన్నారు.
కొడాలి నానికి ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలు తన రాజకీయ బలాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం కాగా, రాముకు ఇవి స్థానిక స్థాయిలో ఆయన నాయకత్వానికి ఒక పరీక్షగా మారాయి. ఇద్దరు నాయకులు ప్రచారంలో చురుకుగా పాల్గొంటుండటంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుడివాడ మరోసారి ఆసక్తికరమైన రాజకీయ పోరాట క్షేత్రంగా మారింది.