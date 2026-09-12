వల్లభనేని వంశీని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టిన కొడాలి నాని? ఎలాగంటే?
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరించే నాయకులలో కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ ముఖ్యులు. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత వీరిద్దరూ కొంతకాలం మౌనంగా ఉండిపోయారు.
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చివరకు శుక్రవారం రాత్రి వారు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొడాలి నాని మరోసారి తన సహనాన్ని కోల్పోయినట్లు కనిపించారు. తనదైన శైలిలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్లపై ఫైర్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత వంశీని పొగడటం మొదలుపెట్టారు.
అయితే ఈ వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు ఆయనను చిక్కుల్లో పడేసేలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వంశీకి 10,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములు ఉన్నాయని కొడాలి నాని పేర్కొన్నారు.
వంశీ దగ్గర 200 ఎకరాల భూమి ఉంది, ఒక్కో ఎకరం విలువ రూ. 50 కోట్లు. దీని మొత్తం విలువ సుమారు రూ.10,000 కోట్లు ఉంటుంది. ఆయన దగ్గర రూ.10,000 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నప్పుడు, టీడీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నట్లుగా ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ పత్రాలను అమ్మాల్సిన అవసరం ఆయనకు ఏముంటుందని నాని ప్రశ్నించారు.
వంశీ ఆస్తుల గురించి ఈ భారీ విషయాన్ని వెల్లడించడం ద్వారా ఆయన స్థాయిని పెంచాలని నాని ప్రయత్నించినప్పటికీ, వేదికపై ఉన్న వంశీ కూడా దీనికి నవ్వుతూ కనిపించారు. ఇప్పటికే ప్రజలు వంశీ సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ను పరిశీలిస్తున్నారు.
కానీ నాని ప్రస్తావించిన ఆ 200 ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఒకవేళ తప్పుడు అఫిడవిట్ అంశంపై ఎన్నికల కమిషన్కు ఫిర్యాదు వెళ్తే, నాని చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వంశీని విచారణపరమైన చిక్కుల్లో పడేసే అవకాశం ఉంది.