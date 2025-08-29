NARI: మహిళల భద్రత.. నారి 2025 నివేదికలో విశాఖపట్నానికి అరుదైన ఘనత
మహిళల భద్రతపై జాతీయ మహిళా కమిషన్ విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదిక, సూచిక (నారి) 2025లో విశాఖపట్నం అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 31 ప్రధాన నగరాల్లో 12,770 మంది మహిళల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ నివేదికను రూపొందించారు.
మహిళలకు అత్యంత సురక్షితమైన నగరాల్లో ఒకటిగా విశాఖ జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఈ సర్వేలో దేశవ్యాప్త భద్రతా స్కోరు 65 శాతంగా నమోదు కాగా, విశాఖపట్నం పనితీరు జాతీయ సగటు కంటే ఎంతో మెరుగ్గా ఉన్న నగరాల జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది. ఈ గుర్తింపుపై విశాఖ నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖ భ్రత బాగ్చి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా ఏ మహిళకైనా పోలీస్ స్టేషన్ స్థాయిలో న్యాయం జరగకపోతే, వారు నేరుగా తనను సంప్రదించవచ్చని కమిషనర్ భరోసా ఇచ్చారు.
నగరంలోని సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో నిరంతరం ద్విచక్ర వాహనాలు, ఫోర్ వీలర్లతో పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. డ్రోన్లతో నిఘా, కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు, ప్రత్యేక షీ టీమ్స్ వంటి అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన వివరించారు.