చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి మత్స్యకారులు.. 14 రోజులు గడిచినా రాలేదు..
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఈ నెల 3న చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లి అదృశ్యమయ్యారు. వారి ఆచూకీ కనుగొనడంలో సహాయం కోరుతూ, ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు సోమవారం అల్లవరం మెరైన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
Fishermen Missing
ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఆ మత్స్యకారులు ఆగస్టు 3న ఒదలరేవు తీరం నుండి విశాఖపట్నం వైపు బయలుదేరారు. అయితే, వారు వేటకు బయలుదేరిన గంట సేపటికే వారి పడవ నుండి సంకేతాలు (సిగ్నల్స్) ఆగిపోయాయి. వారు 10 రోజుల్లో తిరిగి రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ తిరిగి రాకపోవడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గల్లంతైన మత్స్యకారుల వివరాలు : కోపనాటి రామకృష్ణ వర్మ - కొమరగిరిపట్నం గ్రామం, అల్లవరం మండలం (బోటు యజమాని) సంఘాని తాతారావు (58) - బలుసుతిప్ప గ్రామం, కాట్రేనికోన మండలం పాలెపు పాపారావు (30) - ఓడలరేవు గ్రామం, అల్లవరం మండలం కొల్లాటి అల్లవరం మండలం కొల్లాటి, అల్లవరం మండలం కొల్లాటి. మండలం ఏసుదాసు (45) - బెండమూర్లంక గ్రామం, అల్లవరం మండలం కాటాడి సతీష్ (38) - పశువుల్లంక గ్రామం, పోలవరం మండలం కర్రి రాముడు (35) - కొమరగిరిపట్నం గ్రామం, అల్లవరం మండలం. మెరైన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు అధికారులు సముద్రంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.