డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలో ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్జీసీ) బావి వద్ద పైప్లైన్ లీకేజీ కారణంగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది.
ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు ఏర్పడినట్లు నివేదికలు లేవు. దట్టమైన పొగమంచులా గ్రామంలోకి దట్టమైన గ్యాస్ వ్యాపించడంతో, ఈ ఆకస్మిక మంటల కారణంగా గ్రామస్తులు ప్రాణరక్షణ కోసం పరుగులు తీశారు. వర్క్ఓవర్ రిగ్ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పుడు, ముడి చమురుతో కలిసిన పెద్ద మొత్తంలో గ్యాస్ వేగంగా బయటకు ఉబికి వచ్చి మంటలు అంటుకుని అగ్నిప్రమాదానికి కారణమైంది.
సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తుకు ఎగసిపడిన ఈ మంటలు సమీపంలోని వందలాది కొబ్బరి చెట్లను ధ్వంసం చేశాయి. స్థానికులు జిల్లా అధికారులకు సమాచారం అందించగా, మండల తహశీల్దార్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు.
ఓఎన్జీసీ అధికారులు కూడా పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి, ఈ సంఘటనకు గల కారణాలను విశ్లేషించడానికి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం కూడా ఈ సంఘటనపై దృష్టి సారించి, ఘటనా స్థలంలో అగ్నిమాపక, భద్రతా చర్యలను సమన్వయం చేసింది.
అధికారులు ఇరుసుమండ గ్రామ ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న స్థానికులను తమ ఇళ్లను విడిచి వెళ్ళమని సూచిస్తున్నారు. కార్మిక, కర్మాగారాలు, బాయిలర్లు, బీమా వైద్య సేవల శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ఈ ఘటనపై ఆరా తీసి, జిల్లా కలెక్టర్, ఓఎన్జీసీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు.
ప్రజలకు మరింత అసౌకర్యం, ప్రమాదం కలగకుండా అగ్నిప్రమాదాన్ని త్వరగా అదుపులోకి తీసుకురావాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గ్యాస్ లీకేజీపై ఆరా తీసి, పరిస్థితిని సమీక్షించడానికి మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, వాసంశెట్టి సుభాష్, సీనియర్ అధికారులతో మాట్లాడారు.
ఉత్పత్తి పెంపు కార్యకలాపాలలో భాగంగా గత ఏడాదిగా డీప్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న మోరి-5 బావి వద్ద గ్యాస్ పైప్లైన్ లీకేజీ కారణంగా ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనపై గ్రామస్థులు భద్రతపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విపత్తులు జరగకుండా నిరోధించడానికి ఓఎన్జీసీ నుండి మరింత పటిష్టమైన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఓఎన్జిసి విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఈ బావి సుమారు 500-600 మీటర్ల పరిధిలో మానవ నివాసం లేని ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉంది. ఆ ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధించారు.
నిప్పులను ఆర్పే కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఓఎన్జిసి తన క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ బృందాలను (సీఎంటీ, ఆర్సీఎంటీ) రంగంలోకి దించింది. బావిని నియంత్రించడానికి, అవసరమైతే, బావికి మూత వేయడానికి సన్నాహక పనులు జరుగుతున్నాయి.