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  4. Konaseema Man Suffers Burns After Wife Allegedly Pours Acid on Him
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (14:01 IST)

భార్యాభర్తల గొడవలంటేనే భయం భయం.. కోనసీమలో భర్తపై భార్య యాసిడ్ దాడి

Acid
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (14:01 IST)
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భార్యాభర్తల గొడవలు పలు నేరాలకు కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలం థానేలంక గ్రామంలో భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవలో, భార్య తన భర్తపై యాసిడ్ పోయడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితుడిని పులపకూరి అర్జున్ కుమార్‌గా గుర్తించారు. అతన్ని చికిత్స కోసం అమలాపురంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. అర్జున్ కుమార్ భార్య దుర్గా భవాని ఒక ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్ట్ నర్సుగా పనిచేస్తున్నారు. దుర్గా భవానికి శాశ్వత ఉద్యోగం వచ్చేలా చేస్తామని చెప్పి, అర్జున్ కుమార్ బంధువులు ఆమె నుండి డబ్బు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఆ హామీ నెరవేరకపోవడంతో దంపతుల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. 
 
ఇలాంటి ఒక గొడవ సమయంలో, దుర్గా భవాని అర్జున్ కుమార్‌పై యాసిడ్ పోయడంతో అతను తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. వెంటనే అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కేసు నమోదు చేసి, ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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సెల్వి
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