సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (10:46 IST)

Kondapalli Toys: 400 ఏళ్ల నాటి కళారూపానికి జీవం.. కొండపల్లి బొమ్మల పండుగ

Kondapalli Toys
కొండపల్లి బొమ్మల పండుగ, ఆ ప్రాంతానికి చెందిన 400 ఏళ్ల నాటి కళారూపాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడం, కళాకారులకు అండగా నిలవడం లక్ష్యంగా, ఆ కళకు ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని అందించింది. మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ పండుగలో భాగంగా, ఆదివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన భారీ వారసత్వ కార్నివాల్ కార్యక్రమం విశేష జనసందోహాన్ని ఆకర్షించింది. 
 
సంప్రదాయ బొమ్మల తయారీదారులతో సహా సుమారు 250 మంది కళాకారులు, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించారు. కార్నివాల్‌లో డప్పు, పులివేషాలు (పులి నృత్యం), తప్పెటగుళ్లు, తింస, గరగాలు, కీలు గుర్రాలతో సహా 12 సాంప్రదాయ కళారూపాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. ఇది అద్భుతమైన సాంస్కృతిక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. 
 
విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్‌ మాట్లాడుతూ కొండపల్లి బొమ్మల వైభవాన్ని పునరుద్ధరించడంతోపాటు చేతివృత్తుల వారికి సుస్థిర జీవనోపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు. కొండపల్లి కోటను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 
 
కొండపల్లి బొమ్మలు సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకలని ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ అభివర్ణించారు. వీటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి తగిన చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. కొండపల్లి కోట వద్ద ఒక లేజర్ షోను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికలను కూడా ఆయన ప్రకటించారు. 
 
కొండపల్లి బొమ్మలను ఒక ప్రపంచ వారసత్వ బ్రాండ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు పలు కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని రాష్ట్ర సృజనాత్మక, సాంస్కృతిక కమిషన్ అధ్యక్షురాలు తేజస్వి పోడపాటి పేర్కొన్నారు. అలాగే, కొండపల్లి బొమ్మల అనుభవ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. 

