శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (18:05 IST)

తిరుమలకు సరఫరా చేసే నెయ్యిలో కొరియన్ మోనోగ్లిజరైడ్స్.. సిట్ విచారణలో వెల్లడి

Tirumala Laddu
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకున్న రసాయనాలతో కల్తీ జరిగిందని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణలో వెల్లడైంది. వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేసిన భోలే బాబా డెయిరీ, ఆ నెయ్యిలో మోనోగ్లిజరైడ్స్ అనే రసాయన పదార్థాన్ని భారీగా ఉపయోగించినట్లు తేలింది. ఢిల్లీకి చెందిన రఘుబీర్ శరణ్ ఓవర్సీస్ ఈ రసాయనాలను కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకుందని, వాటిని సుగంధ్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత భోలే బాబా డెయిరీకి సరఫరా చేసిందని కనుగొన్నారు.
 
ఏప్రిల్ 2025లో నిర్వహించిన దాడులలో, సుగంధ్ ఆయిల్ కంపెనీ ప్రాంగణంలో వీనస్ బ్రాండ్ మోనోగ్లిజరైడ్స్‌తో నింపిన 200 కిలోల సామర్థ్యం గల అనేక డ్రమ్ములు కనుగొనబడ్డాయి. ఆ డ్రమ్ములపై ​​ఉన్న లేబుల్స్ ప్రకారం, ఈ మోనోగ్లిజరైడ్స్ కొరియాలోని ఇల్షిన్ వెల్స్ కో. లిమిటెడ్‌లో తయారు చేయబడ్డాయి. ఉత్తరాఖండ్‌లోని భగవాన్‌పూర్‌లో ఉన్న భోలే బాబా డైరీలో ఎస్ఐటి జరిపిన దాడులలో కూడా ఆ ప్రాంగణంలో మోనోగ్లిజరైడ్స్ నిల్వలు లభించాయి.

టిటిడికి సరఫరా చేసిన కల్తీ నెయ్యి తయారీలో మోనోగ్లిజరైడ్స్‌ను ఉపయోగించినట్లు ఎఫ్ఐఆర్‌లో పేర్కొనబడింది. మోనోగ్లిజరైడ్లను కూరగాయల నూనెలు లేదా జంతువుల కొవ్వుల నుండి తయారు చేస్తారు. కూరగాయల నూనెల ధర ఎక్కువగా ఉన్నందున, తిరుమల ఆలయానికి సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో ఉపయోగించిన మోనోగ్లిజరైడ్లలో జంతువుల కొవ్వులు ఉండే అవకాశం ఉంది. 
 
జూలై 2024లో సిట్‌కు పంపిన నెయ్యి నమూనాలలో, ఎన్‌డిడిబి-కాల్ఫ్ ల్యాబ్‌లు నెయ్యిలో పంది, గేదె కొవ్వు ఉన్నట్లు కనుగొన్నాయి. ఈ విషయంపై సిట్ ఇంకా లోతుగా దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉంది. సుగంధ్ ఆయిల్స్ నుండి మోనోగ్లిజరైడ్లను కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు భోలే బాబా డైరీ తినదగిన నూనెల నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లను సృష్టించినట్లు కూడా సిట్ కనుగొంది. 
 
పామాయిల్, పామ్ కెర్నల్ ఆయిల్, మోనోగ్లిజరైడ్లు, బీటాకెరోటిన్, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్, లాక్టిక్ యాసిడ్‌లను కలపడం ద్వారా కల్తీ నెయ్యిని తయారు చేసినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మోనోగ్లిజరైడ్లను ఆ మిశ్రమం నెయ్యిలా కనిపించేలా చేయడానికి, అవి సంరక్షకాలుగా పనిచేయడం వల్ల దాని నిల్వ కాలాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు.

