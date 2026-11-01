వైసిపి నాయకుడు నాగార్జున యాదవ్కు కోట రుక్మిణి 48 గంటల డెడ్ లైన్: రుజువు చేయలేకపోతే రూ. 10 కోట్ల నష్టపరిహారం
వైసిపి నాయకుడు నాగార్జున యాదవ్కు కోట రుక్మిణి లీగల్ నోటీసు పంపారు. దీనికి సంబంధించి ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు. లీగల్ నోటీసులో ఆమె పేర్కొంటూ... కైరెన్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకురాలిగా, సీఈఓగా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న నేను, రుక్మిణి కోట, భారతదేశం, యూకే, యూరప్ లేదా ప్రపంచంలో మరెక్కడైనా, నాకు లేదా నా కంపెనీకి సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపించబడిన ₹10 కోట్ల ఆర్థిక లావాదేవీకి సంబంధించిన మీ ఆరోపణలను బలపరిచే విశ్వసనీయమైన మరియు ధృవీకరించదగిన పత్రరూప సాక్ష్యాలను 48 గంటలలోపు సమర్పించవలసిందిగా ఇందుమూలంగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను.
మీ నిరాధారమైన ఆరోపణలు, సంవత్సరాల తరబడి అంకితభావం- నిజాయితీతో నిర్మించుకున్న నా వ్యక్తిగత గౌరవానికి, వృత్తిపరమైన ప్రతిష్టకు మరియు నా కంపెనీ సద్భావనకు తీవ్రమైన నష్టం కలిగించాయి. అవి నా వ్యాపార భాగస్వాములు, సహచరులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఆత్మీయులలో కూడా గణనీయమైన వేదన, ఆందోళనను కలిగించాయి.
ఈ ఆరోపణలను నిరూపించడంలో విఫలమైతే, ₹10 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్తో సహా తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే హక్కును నేను కలిగి ఉంటాను. అదే మీడియా వేదికల ద్వారా బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ, అధికారిక ఉపసంహరణను డిమాండ్ చేస్తాను.
సాక్షి మీడియా నెట్వర్క్కి విజ్ఞప్తి
భవిష్యత్ న్యాయపరమైన చర్యల కోసం అన్ని సంబంధిత రికార్డింగ్లు, సామగ్రిని భద్రపరచాలని, అలాగే ధృవీకరించని ఆరోపణలను ప్రసారం చేసే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. రాసేవారు విచక్షణతో వ్యవహరించాలని, నిరాధారమైన ఆరోపణల ద్వారా తప్పుదోవ పట్టకుండా ఉండాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
చట్టబద్ధమైన మార్గాల ద్వారా నా గౌరవాన్ని, నా కంపెనీ సమగ్రతను, మా వృత్తిపరమైన ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడంలో నేను దృఢంగా ఉన్నాను. మీ వాక్ స్వాతంత్ర్యం మరియు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ నా జీవించే హక్కుకు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించకూడదు అని పేర్కొన్నారు.