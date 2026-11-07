ఎంత పని చేశాడు.. భార్యను చంపి.. తండ్రి సాయంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పడేశాడు.. చివరికి?
ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్ తన భార్యను హత్య చేశాడు. ఇంకా ఆమె మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో కుక్కి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మోటార్ సైకిల్పై తన స్వగ్రామానికి, ఆ తర్వాత భద్రాచలానికి తరలించాడు.
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ఈ నేరంలో కానిస్టేబుల్ తండ్రి (ఒక రైతు) కూడా అతనికి సహకరించాడు. మృతదేహాన్ని దాచడంలోనూ, ఆ తర్వాత దానిని పారవేయడంలోనూ అతను కొడుకుకు తోడ్పడ్డాడు. వీరు జాతీయ రహదారి-30 (NH-30) మీదుగా సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరం మోటార్ సైకిల్పై ప్రయాణించి భద్రాచలానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ గోదావరి నదిలో మృతదేహాన్ని పడేశారు. నవంబర్ 6న, మృతురాలు జి. భవాని సోదరి గుండారపు స్వరూప ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, త్రీ-టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో వ్యక్తి అదృశ్యం కేసు నమోదైందని ఆయన తెలిపారు.
అదే రోజు, భవాని భర్త, జిల్లాలోని టేకులపల్లి మండలం గోలియా తండాకు చెందిన బోడ నరేందర్, పోలీసుల వద్దకు వచ్చి తన భార్యను తానే హత్య చేశానని అంగీకరించాడు. నవంబర్ 3 రాత్రి, పట్టణంలోని గొల్లగూడెంలో ఉన్న తమ అద్దె ఇంట్లో, తన భార్యను చేతులతో గొంతు నులిమి, ఒక స్కార్ఫ్తో ఉరిబిగించి చంపేశానని అతను చెప్పాడు.
ఆ తర్వాత, తన తండ్రి బోడ హరిలాల్ సహాయంతో మృతదేహాన్ని గోలియా తండాకు తీసుకెళ్లి, నవంబర్ 4 రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో, సాక్ష్యాధారాలను నాశనం చేసే ఉద్దేశంతో ఇద్దరూ కలిసి మృతదేహాన్ని మోటార్ సైకిల్పై భద్రాచలం గోదావరి వంతెన వద్దకు తీసుకెళ్లి నదిలో పడేశారు.
పోలీసులు నదిలో గాలించి, శుక్రవారం రాత్రి భవాని మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. దానిని భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. శనివారం పోస్టుమార్టం నిర్వహించామని, నిందితుడు నరేందర్ను కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించనున్నామని ఎస్పీ తెలిపారు.
కానిస్టేబుల్ తండ్రిని ఇంకా అరెస్టు చేయాల్సి ఉంది. నరేందర్, భవాని మూడేళ్ల క్రితం ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయమయ్యారని, కొంతకాలం సహజీవనం చేశారని, ఆ తర్వాత 2025 ఏప్రిల్లో భద్రాద్రి ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారని చెబుతున్నారు. కానిస్టేబుల్ కుటుంబ సభ్యులకు భవానిని వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోవడంతో, వారి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుండేవని దర్యాప్తులో తేలింది.