సోమవారం, 12 జనవరి 2026
Last Updated : సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (12:34 IST)

Krishna water: తిరుమల, తిరుపతి దాహార్తిని తీర్చనున్న కృష్ణాజలాలు

Krishna River Flow
తిరుపతి జిల్లాలో సాగునీరు, తాగునీటి సరఫరాను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక భారీ నీటి ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ. 126 కోట్ల ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా హంద్రీ-నీవా బ్రాంచ్ కాలువ నుండి కృష్ణా నది నీటిని లిఫ్ట్, గ్రావిటీ పైప్‌లైన్‌ల కలయికతో కళ్యాణి డ్యామ్‌కు తరలిస్తారు. 
 
ఈ ప్రాజెక్టు 1,100 ఎకరాలకు పైగా సాగునీటిని అందించి, తిరుపతి, తిరుమలకు నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో నీటి భద్రతను బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనకు అక్టోబర్ 2025లో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. 
 
ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది సుమారు 432 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల నీటిని తరలిస్తుంది. ఈ నీరు మార్గమధ్యంలో ఉన్న అనేక స్థానిక చెరువుల గుండా ప్రవహించి, చివరకు కళ్యాణి డ్యామ్‌కు చేరుకుంటుంది. తద్వారా దారి పొడవునా ఉన్న సాంప్రదాయ నీటి వనరులను పునరుద్ధరించడానికి సహాయపడుతుంది.
 
హంద్రీ-నీవా కుప్పం బ్రాంచ్ కాలువ ద్వారా కృష్ణా జలాలు ఇప్పటికే కుప్పంకు తీసుకురాబడ్డాయి. ఆగస్టు 2025లో, ముఖ్యమంత్రి కుప్పంలోని పరమసముద్రం చెరువు వద్ద జలహారతి ఇచ్చి, మరిన్ని ప్రాంతాలకు కృష్ణా జలాలను అందించడానికి నీవా బ్రాంచ్ కాలువను పూర్తి చేస్తామని ప్రణాళికలను ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన మంత్రివర్గ ఆమోదానికి, అదే సంవత్సరం తర్వాత అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుకు మార్గం సుగమం చేసింది. 
 
సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల్లో భాగంగా, చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెను సందర్శించి, జనవరి 13న మూలపల్లె చెరువు వద్ద ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 2014లో మొదటిసారిగా ప్రతిపాదించబడి, 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత నిలిచిపోయిన దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణకు ఈ కార్యక్రమం నాంది పలుకుతుంది. 
 
హంద్రీ-నీవా ప్రధాన కాలువ 554 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి, కేవీ పల్లె మండలంలోని అడవిపల్లె జలాశయం వద్ద ముగుస్తుంది. అక్కడి నుండి పుంగనూరు, కుప్పం బ్రాంచ్ కాలువలు ప్రారంభమవుతాయి. 
 
నీవా బ్రాంచ్ కాలువ అడవిపల్లె వద్ద ప్రారంభమై చిత్తూరు వరకు సుమారు 122 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తుంది. ఇది సాగునీరు, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది. దాదాపు 50,000 ఎకరాలకు సాగునీటిని స్థిరీకరించే అవకాశం ఉంది.

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణి

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణిహైదరాబాద్: శ్రీ ఆదిభట్ల శ్రీకళాపీఠం, తెలుగు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, శ్రీ శృంగేరి శారద శంకరమఠం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హరికథా పితామహుడు శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాస వరేన్యుల 81వ వర్ధంతి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జ‌రిగాయి. ఈ నెల 2వ తేదీ నుండి 8వ తేదీ వరకు వారం రోజుల పాటు జరిగిన 'రామాయణ హరికథా సప్తాహం' ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని నింపింది.

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరి

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరిఈ సంక్రాంతికి జనవరి 14న 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి ప్రేమికులుగా నటిస్తున్నారు. సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహించారు. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందించారు. మూడు వరుస ఘన విజయాల తర్వాత నవీన్‌ పొలిశెట్టి నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'అనగనగా ఒక రాజు'పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

Ravi Teja: సునీల్ తో దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు : రవితేజ

Ravi Teja: సునీల్ తో దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు : రవితేజమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ సినిమా జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Jayakrishna: తాతయ్య కృష్ణ గారు గర్వపడేలా చేయడమే నా జీవితాశయం: జయకృష్ణ

Jayakrishna: తాతయ్య కృష్ణ గారు గర్వపడేలా చేయడమే నా జీవితాశయం: జయకృష్ణభారతీయ సినీ పరిశ్రమకి అపూర్వమైన సేవలు అందించిన పద్మభూషణ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం విజయవాడలోని లెనిన్ సెంటర్‌లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. కృష్ణ గారి మనవడు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణగారి సోదరుడు ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు, అగ్ర నిర్మాత అశ్వినిదత్, సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు, సూపర్ స్టార్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కృష్ణ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించారు.

Mana Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూ

Mana Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూమెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర అనే సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం విడుదల వాయిదా పడడంతో వెంకటేష్ నటించిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాక దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారికి చిరంజీవిపై చేసిన చిత్రమే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఇందులో వెంకటేష్ కూడా తోడుకావడంతో నయనతార నటించడంతో చిత్రంపై ఆసక్తికలిగేలా చేసింది చిత్ర బృందం. మరి ఈరోజే అనగా జనవరి 12న విడుదలయిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025, తన అద్భుతమైన ఎడిషన్‌తో ముగిసింది. గురుగ్రామ్, జైపూర్, మరియు కోల్‌కతాల వ్యాప్తంగా ఫ్యాషన్ అనుభవాలకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్ధారించింది. ఫ్యాషన్లో ముందు ముందు రాబోయే పరిణామాలకు నాంది పలికే ‘ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ (ఒకే ఒక్కటి)’ని సృష్టించిన ఈ టూర్ మూడు వినూత్నమైన కథనాలను సమర్పించింది. ఇవి ఫ్యాషన్‌ను అనుభవించే, వేడుక చేసుకునే, కల్పన చేసుకునే సరిహద్దులను మరింతగా పెంచాయి. బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఫ్యాషన్‌ను ఏవిధంగా ప్రగతిపథంలో నడుపుతాయో ప్రతి పట్టణం తన కళ్ళతో తాను స్వయంగా చూసింది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.
