Krishna water: తిరుమల, తిరుపతి దాహార్తిని తీర్చనున్న కృష్ణాజలాలు
తిరుపతి జిల్లాలో సాగునీరు, తాగునీటి సరఫరాను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక భారీ నీటి ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ. 126 కోట్ల ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా హంద్రీ-నీవా బ్రాంచ్ కాలువ నుండి కృష్ణా నది నీటిని లిఫ్ట్, గ్రావిటీ పైప్లైన్ల కలయికతో కళ్యాణి డ్యామ్కు తరలిస్తారు.
ఈ ప్రాజెక్టు 1,100 ఎకరాలకు పైగా సాగునీటిని అందించి, తిరుపతి, తిరుమలకు నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో నీటి భద్రతను బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనకు అక్టోబర్ 2025లో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది సుమారు 432 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల నీటిని తరలిస్తుంది. ఈ నీరు మార్గమధ్యంలో ఉన్న అనేక స్థానిక చెరువుల గుండా ప్రవహించి, చివరకు కళ్యాణి డ్యామ్కు చేరుకుంటుంది. తద్వారా దారి పొడవునా ఉన్న సాంప్రదాయ నీటి వనరులను పునరుద్ధరించడానికి సహాయపడుతుంది.
హంద్రీ-నీవా కుప్పం బ్రాంచ్ కాలువ ద్వారా కృష్ణా జలాలు ఇప్పటికే కుప్పంకు తీసుకురాబడ్డాయి. ఆగస్టు 2025లో, ముఖ్యమంత్రి కుప్పంలోని పరమసముద్రం చెరువు వద్ద జలహారతి ఇచ్చి, మరిన్ని ప్రాంతాలకు కృష్ణా జలాలను అందించడానికి నీవా బ్రాంచ్ కాలువను పూర్తి చేస్తామని ప్రణాళికలను ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన మంత్రివర్గ ఆమోదానికి, అదే సంవత్సరం తర్వాత అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుకు మార్గం సుగమం చేసింది.
సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల్లో భాగంగా, చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెను సందర్శించి, జనవరి 13న మూలపల్లె చెరువు వద్ద ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 2014లో మొదటిసారిగా ప్రతిపాదించబడి, 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత నిలిచిపోయిన దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణకు ఈ కార్యక్రమం నాంది పలుకుతుంది.
హంద్రీ-నీవా ప్రధాన కాలువ 554 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి, కేవీ పల్లె మండలంలోని అడవిపల్లె జలాశయం వద్ద ముగుస్తుంది. అక్కడి నుండి పుంగనూరు, కుప్పం బ్రాంచ్ కాలువలు ప్రారంభమవుతాయి.
నీవా బ్రాంచ్ కాలువ అడవిపల్లె వద్ద ప్రారంభమై చిత్తూరు వరకు సుమారు 122 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తుంది. ఇది సాగునీరు, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది. దాదాపు 50,000 ఎకరాలకు సాగునీటిని స్థిరీకరించే అవకాశం ఉంది.