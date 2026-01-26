గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళా స్థాయిలో నిర్వహించాలి.. ఏపీ సర్కారు
రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళా స్థాయిలో నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా, పద్ధతిగా నిర్వహిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన కుంభమేళాకు తెలుగు భక్తులతో సహా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రణాళికలు వేసి, వాటిని అమలు చేసినందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని చాలా మంది ప్రశంసించారు.
ఆ నమూనా నుండి స్ఫూర్తి పొంది, చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం గోదావరి పుష్కరాలకు కూడా అలాంటి ఏర్పాట్లనే పునరావృతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం జూన్ 26 నుండి జూలై 7 వరకు జరగనుంది. ఈ పుష్కరాలకు దాదాపు 10 కోట్ల మంది భక్తులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వారి కోసం, గోదావరి నది ప్రవహించే ఆరు జిల్లాల్లో 373 ఘాట్లను సిద్ధం చేయనున్నారు. రాజమండ్రిలో నమూనా ఘాట్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఏర్పాట్లు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఇప్పటికే విస్తృత ప్రణాళికలు ప్రారంభమయ్యాయి.
భక్తులకు వసతి కల్పించడానికి ప్రభుత్వం టెంట్ సిటీలు, హోమ్ స్టేలను సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించింది. భద్రత, పరిశుభ్రత, సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. భారీ జనసమూహాన్ని నియంత్రించడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థలను మోహరించనున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. భారీ జనసమూహం ఉన్నప్పటికీ, పెద్ద మతపరమైన కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేందుకు భక్తులలో ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. ఈ ధోరణిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రమాదాలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలని యోచిస్తోంది.
గోదావరి పుష్కరాలను సురక్షితమైన, మరపురాని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిగా మార్చడమే లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రం నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని, భక్తుల పట్ల నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.