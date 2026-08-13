  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Kuppam Airport Triggers Debate In Tamil Nadu Assembly
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (11:46 IST)

Kuppam: కుప్పం విమానాశ్రయంపై తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చర్చ.. సంగతేంటి?

Flight
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:46 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతిపాదిత కుప్పం విమానాశ్రయం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. హోసూర్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుపై డీఎంకే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసన్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
 
ఈ ఆరోపణలను తమిళనాడు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కీర్తన తోసిపుచ్చారు. హోసూర్ విమానాశ్రయాన్ని ఆపడానికి ఏ రాష్ట్రం కూడా ప్రయత్నించడం లేదని ఆమె అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులపై ఆధారపడవద్దని, సరైన ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయవద్దని ఆమె ఎమ్మెల్యేను కోరారు.
 
హోసూర్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు కొన్ని సాంకేతిక, నియంత్రణపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. హోసూర్ బెంగళూరుకు చాలా దగ్గరగా ఉండగా, కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతానికి సేవలు అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న ప్రధాన విమానాశ్రయానికి ఒక నిర్దిష్ట దూరంలో మరో విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయడాన్ని నిబంధనలు కూడా పరిమితం చేస్తున్నాయి.
 
హోసూర్ ప్రాంతంలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సదుపాయాలు ఉండటం మరో సవాలు. ఈ సదుపాయాల చుట్టూ ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలలో విమాన కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల హోసూర్ విమానాశ్రయానికి అనుమతులు పొందడం కష్టమైంది.
 
కుప్పం కూడా బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి సాపేక్షంగా దగ్గరగా ఉంది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో కలిసి పనిచేసి, కుప్పం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుకు షరతులతో కూడిన ఎన్ఓసీ పొందింది. ఇది ప్రాజెక్టు సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనాలతో ముందుకు సాగడానికి దోహదపడింది.
 
ప్రతిపాదిత కుప్పం విమానాశ్రయానికి సుమారు 1,788 ఎకరాల భూమి అవసరం. ఇప్పటికే సుమారు 1,300 ఎకరాలను సేకరించారు. ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయడానికి, దాని నిర్వహణ, పర్యవేక్షణను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
 
కుప్పం విమానాశ్రయం ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది కుప్పంను లాజిస్టిక్స్ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడంలో, చిత్తూరు, సమీప ప్రాంతాలలో పారిశ్రామిక వృద్ధికి తోడ్పడటంలో సహాయపడుతుంది. ఉద్యానవన, ఇతర ఉత్పత్తులను వివిధ మార్కెట్లకు రవాణా చేయడాన్ని సులభతరం చేయడం ద్వారా ఇది రైతులకు, ఎగుమతిదారులకు కూడా సహాయపడగలదు.
 
కుప్పం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు అనేక అడ్డంకులను అధిగమించి ముందుకు సాగుతుండగా, హోసూర్ విమానాశ్రయ సమస్య ఇప్పుడు తమిళనాడులో రాజకీయ చర్చనీయాంశంగా మారింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పంచదార్ల అక్రమ మైనింగ్‌.. పార్లమెంట్‌లో ఆందోళనకు దిగనున్న వైకాపా

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటి, పాయల్ ధరేలతో హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్నది రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్. 2026 ఆగస్ట్ 22న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సంగీతం, గేమింగ్, అద్భుతమైన అనుభవాలను ఒకచోట చేర్చుతూ, లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ భావనకు నిజమైన నిదర్శనం. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్- జనరేషన్ లార్జ్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్- హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. బాలీవుడ్‌కి చెందిన గుర్తుండిపోయే పాటలను హిప్-హాప్ యొక్క అత్యంత ఉల్లాసోత్సాహంతో కలిపింది. వేదిక మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఉత్సవం గేమింగ్, సమకాలీన పాప్ సంస్కృతిలో లీనమయ్యే ప్రదేశంగా కూడా మారుతుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించాయి.

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?ప్రముఖ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఒక కొత్త మలుపు చోటుచేసుకుంది. తదుపరి విచారణ కోసం ఫిర్యాదుదారు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావడం లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న మహిళా పోలీస్ ఏసీపీ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, తాను స్వయంగా ఫిర్యాదుదారుకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఆమె రాలేదని తెలిపారు.

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’దర్శకుడు దేవ కట్టా ఇప్పుడు పూర్తిగా భిన్నమైన జోనర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆయన సమర్పణలో రూపొందనున్న రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘జో జో’. జొన్నగిరిలోని అల్ట్రా రూరల్ డైమండ్ ఫీల్డ్స్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ‘మయసభ’ కిరణ్ జయ్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్హీరో హవీష్ ‘నేను రెడీ’ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్స్‌ను తెరకెక్కించే దర్శకుడు త్రినాథ్ రావు నక్కిన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన ‘అమీర్ లోగ్’ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయి యోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గురువారం నాడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.