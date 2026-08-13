Kuppam: కుప్పం విమానాశ్రయంపై తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చర్చ.. సంగతేంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపాదిత కుప్పం విమానాశ్రయం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. హోసూర్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుపై డీఎంకే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసన్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
ఈ ఆరోపణలను తమిళనాడు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కీర్తన తోసిపుచ్చారు. హోసూర్ విమానాశ్రయాన్ని ఆపడానికి ఏ రాష్ట్రం కూడా ప్రయత్నించడం లేదని ఆమె అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులపై ఆధారపడవద్దని, సరైన ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయవద్దని ఆమె ఎమ్మెల్యేను కోరారు.
హోసూర్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు కొన్ని సాంకేతిక, నియంత్రణపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. హోసూర్ బెంగళూరుకు చాలా దగ్గరగా ఉండగా, కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతానికి సేవలు అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న ప్రధాన విమానాశ్రయానికి ఒక నిర్దిష్ట దూరంలో మరో విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయడాన్ని నిబంధనలు కూడా పరిమితం చేస్తున్నాయి.
హోసూర్ ప్రాంతంలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సదుపాయాలు ఉండటం మరో సవాలు. ఈ సదుపాయాల చుట్టూ ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలలో విమాన కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల హోసూర్ విమానాశ్రయానికి అనుమతులు పొందడం కష్టమైంది.
కుప్పం కూడా బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి సాపేక్షంగా దగ్గరగా ఉంది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో కలిసి పనిచేసి, కుప్పం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుకు షరతులతో కూడిన ఎన్ఓసీ పొందింది. ఇది ప్రాజెక్టు సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనాలతో ముందుకు సాగడానికి దోహదపడింది.
ప్రతిపాదిత కుప్పం విమానాశ్రయానికి సుమారు 1,788 ఎకరాల భూమి అవసరం. ఇప్పటికే సుమారు 1,300 ఎకరాలను సేకరించారు. ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయడానికి, దాని నిర్వహణ, పర్యవేక్షణను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
కుప్పం విమానాశ్రయం ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది కుప్పంను లాజిస్టిక్స్ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడంలో, చిత్తూరు, సమీప ప్రాంతాలలో పారిశ్రామిక వృద్ధికి తోడ్పడటంలో సహాయపడుతుంది. ఉద్యానవన, ఇతర ఉత్పత్తులను వివిధ మార్కెట్లకు రవాణా చేయడాన్ని సులభతరం చేయడం ద్వారా ఇది రైతులకు, ఎగుమతిదారులకు కూడా సహాయపడగలదు.
కుప్పం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు అనేక అడ్డంకులను అధిగమించి ముందుకు సాగుతుండగా, హోసూర్ విమానాశ్రయ సమస్య ఇప్పుడు తమిళనాడులో రాజకీయ చర్చనీయాంశంగా మారింది.