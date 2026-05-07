పదేపదే లైంగిక వేధింపులు.. చెప్పుతో కొట్టిన మహిళ.. ఎక్కడ?
పదేపదే లైంగిక వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక మహిళ, కర్నూలు జిల్లాలో తనను వేధిస్తున్న వ్యక్తిని బహిరంగంగా చెప్పుతో కొట్టింది. ఆ తర్వాత ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు ఆ వ్యక్తిపై దాడి చేసి, అతని తలలో సగం భాగం గుండు కొట్టించి, గ్రామం అంతటా ఊరేగించారని పోలీసులు తెలిపారు.
నిందితుడు ఆ మహిళను వెంబడిస్తూ, ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి అనుసరిస్తూ, ఆమె పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని పత్తికొండ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ బి. వెంకట రామయ్య తెలిపారు. రాజశేఖర్ అనే నిందితుడు, కర్నూలు జిల్లాలోని అరికెర గ్రామంలోని తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వచ్చిన 32 ఏళ్ల మహిళను గత కొన్ని రోజులుగా వెంబడిస్తూ, పదేపదే లైంగిక కోరికలు తీర్చాలని వేధించాడు.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం, నిందితుడు బలవంతంగా తన చేతిని లాగాడని ఆరోపిస్తూ, ఆ మహిళ అతన్ని చెప్పుతో కొట్టింది. ఆమె ఈ విషయాన్ని తన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియజేసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు కలిసి నిందితుడిని పట్టుకుని, అతని తలలో సగం భాగం గుండు కొట్టించి, చెప్పుల దండ వేసి గ్రామం అంతటా ఊరేగించారు.