Laddu Ghee Case: తిరుమల లడ్డూల తయారీకి కల్తీ నెయ్యి.. టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ అధికారి అరెస్ట్
తిరుమల లడ్డూల తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాలో పాత్ర పోషించినందుకు గాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ అధికారి ఆర్ఎస్ఎస్విఆర్ సుబ్రహ్మణ్యంను గురువారం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం అదుపులోకి తీసుకుంది. కల్తీ నెయ్యి కేసుకు సంబంధించి ఆలయ పరిపాలన నుండి ఇది మొదటి అరెస్టు కావడం విశేషం.
సుబ్రహ్మణ్యం రెండుసార్లు జనరల్ మేనేజర్ (ప్రొక్యూర్మెంట్)గా పనిచేశారు. ప్రసాదాలకు ఉపయోగించే నెయ్యితో సహా వస్తువులను కొనుగోలు చేసే బాధ్యత ఆయనదే. ఆయన ఈ పదవిలో జూలై 6, 2017 నుండి మే 16, 2018 వరకు, తరువాత మే 13, 2020 నుండి మే 1, 2023 వరకు ఉన్నారు.
ఈ కాలాల్లో పెద్ద మొత్తంలో సేకరణ లావాదేవీలు జరిగాయి. వీటిలో అనేక వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయ్యాయి. మే 2023లో ఆయన సేకరణ విభాగం నుండి బదిలీ చేయబడ్డారు. ఆ తర్వాత ఆయన తిరుమలలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. సిట్ ఇప్పటివరకు 29 మందిని నిందితులుగా పేర్కొంది.
వీరిలో ఎక్కువ మంది 2019-2024 మధ్య టిటిడికి నెయ్యి సరఫరా చేసిన డెయిరీల ప్రతినిధులు. దాదాపు 10 మంది అనుమానితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. అరెస్టును ఎదుర్కొన్న మొదటి టిటిడి ఉద్యోగి సుబ్రహ్మణ్యం. ఈ అరెస్టుతో టిటిడి సేకరణ వ్యవస్థ ప్రజల పరిశీలనలో ఉంది.
తిరుపతి తూర్పు పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన క్రైమ్ నంబర్ 470/2024లో సుబ్రహ్మణ్యం 29వ నిందితుడిగా జాబితా చేయబడ్డాడు. ఎస్వీఆర్ రుయా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో తప్పనిసరి వైద్య పరీక్ష చేయించుకున్న తర్వాత, ఆయనను నెల్లూరుకు తీసుకెళ్లారు. ఎస్పీఈ అండ్ ఏసీబీ కేసుల ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు.
ఢిల్లీలో, టిటిడి మాజీ చైర్మన్- రాజ్యసభ ఎంపి వైవై సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ, 2022లో నెయ్యి నమూనాలను మైసూర్లోని కేంద్ర ఆహార సాంకేతిక పరిశోధన సంస్థ (సిఎఫ్టిఆర్ఐ)కి పరీక్ష కోసం పంపాలని సేకరణ విభాగాన్ని ఆదేశించానని పేర్కొన్నారు.
అయితే, పరీక్ష ఫలితాల గురించి తనకు ఎప్పుడూ తెలియజేయలేదని వైవై సుబ్బారెడ్డి అన్నారు. కల్తీని నిర్ధారించిన సిఎఫ్టిఆర్ఐ ఫలితాలపై సుబ్రహ్మణ్యం చర్య తీసుకోవడంలో విఫలమయ్యారా లేదా అని సిఐటి ఇప్పుడు పరిశీలిస్తోంది.