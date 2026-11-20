జనసేనలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న నాయకులు, పదవీ ప్రమాణం రోజునే రాజీనామా చేసిన MPTC
జనసేన పార్టీలో కొంతమంది నాయకులు అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నారు. కూటమిలో పార్టీల మధ్య కొన్ని ప్రాంతాల్లో సంబంధాలు దెబ్బతింటున్నాయని చెబుతున్నారు. తాజాగా కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మండల జనసేన అధ్యక్షుడు పార్టీకి షాకిచ్చారు. ఆయన మూడో సెగ్మెంట్ నుంచి భారీ మెజారిటీతో MPTCగా గెలిచారు కానీ ప్రమాణ స్వీకారం రోజునాడే పదవికి రాజీనామా చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆయన తాను రాజీనామా చేయడానికి కారణం వివరిస్తూ.. నాకు MPP పదవి ఇస్తామని ఎమ్మెల్యే సహా కూటమి నాయకులు హామీ ఇచ్చారు. ఐతే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ చివరకు వేరే వ్యక్తికి కట్టబెట్టారు. ఇలా ఎలా చేస్తారు. MPP కోసమే నేను MPTCగా నిలబడి గెలిచా. ఎంపీపీ రానప్పుడు నాకు ఎంపీటిసి కూడా వద్దు అంటూ జెడ్పి సీఈఓకి తన రాజీనామా లేఖను అందించారు. దీనితో అవనిగడ్డ జనసేనలో ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది.