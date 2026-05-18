విద్యార్థినికి 60 మార్కులు వస్తే 5 మార్కులుగా చూపించిన లెక్చరర్, డిబార్ చేసిన అధికారులు
గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరుకి చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థిని కావ్యకు బోటనీ సబ్జెక్టులో 60 మార్కులకు కేవలం 5 మార్కులే వచ్చాయని ఫెయిల్ చేసారు. ఐతే కావ్యకు తనకు అంత తక్కువ మార్కులు రావడంతో అనుమానం కలిగింది. తను పరీక్ష బాగా రాశాననీ, ఇంత తక్కువ మార్కులు రావని రీవాల్యూయేషన్ పెట్టుకున్నది.
మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్టులలో మంచి మార్కులు సాధించిన కావ్య ఈ ఒక్క సబ్జెక్టులో ఇంతగా తక్కువ మార్కులు రావడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు రీవాల్యూయేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రీవాల్యూషన్లో ఏకంగా 60కి 60 మార్కులు వచ్చినట్లు ఇంటర్ బోర్డు నుంచి ఫలితం రావడంతో అంతా షాకయ్యారు. ఈ నిర్లక్ష్యానికి కారకుడైన లెక్చరర్ ను మూడేళ్లపాటు వాల్యూషన్ చేయకుండా డిబార్ చేయడంతో పాటు రూ. 7,500 జరిమానా విధించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
కాగా విద్యార్థుల విషయంలో ఇలాంటి తప్పిదాలు చేస్తే అసలే సున్నితంగా వుండే కొంతమంది తీవ్ర నిరాశ, నిస్పృహలు చెందుతుంటారని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూల్యాంకనం చేసేవారు విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోరాదని వారు అంటున్నారు.
