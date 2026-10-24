జీవీఎంసీ ఎన్నికలు.. 25మంది అభ్యర్థులతో కూడిన జాబితా ప్రకటన
వామపక్ష పార్టీలు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) శుక్రవారం గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) ఎన్నికల కోసం 25 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన ఉమ్మడి జాబితాను ప్రకటించాయి. అవినీతి రహిత, ప్రజా కేంద్రీకృత పరిపాలన కోసం తమ కూటమికి మద్దతు ఇవ్వాలని వారు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ జాబితాలో సీపీఎం నుంచి 14 మంది, సీపీఐ నుంచి ఆరుగురు, ఆప్ నుంచి నలుగురు, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఉన్నారు. విశాఖపట్నంలోని సీపీఎం కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
సీపీఎం రాష్ట్ర నాయకుడు సి.హెచ్. నరసింగరావు, సీపీఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి జె.వి. సత్యనారాయణమూర్తి, ఆప్ జిల్లా కన్వీనర్ మిక్కిలి రవిభాస్కరరావుతో పాటు ఇతర నాయకులు, అధికార టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థులను తిరస్కరించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజాస్వామ్య విలువలను పణంగా పెట్టి కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వారు ఆరోపించారు. విశాఖపట్నం వాయు కాలుష్యం, నీటి కొరత, ప్రజా వనరుల మళ్లింపు వంటి అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని నాయకులు పేర్కొన్నారు.
డేటా సెంటర్ల కోసం కొండ ప్రాంతాలను కేటాయించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం పర్యావరణ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని, నగర మౌలిక సదుపాయాలపై అదనపు భారం మోపుతుందని వారు విమర్శించారు.
అంతేకాకుండా, పెరుగుతున్న కాలుష్యం, సరిపోని తాగునీటి సరఫరా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం విఫలమైందని వామపక్ష, ఏపీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. జీవీఎంసీ, విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (వీఎంఆర్డీఏ)కి చెందిన నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్లిస్తోందని వారు ఆరోపించారు.
పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా మెరుగైన తాగునీటి సరఫరాను సాధించడంలో, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానాలు ఆమోదించడంలో తమ పాత్రను వామపక్ష నాయకులు ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
వామపక్ష అనుబంధ కార్పొరేటర్లు పౌర సంస్థలో ప్రజా సమస్యలను నిరంతరం లేవనెత్తి, వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేశారని వారు తెలిపారు. సిపిఎం, సిపిఐ, ఎంసిపిఐ, సిపిఐ (ఎంఎల్) ప్రజాపోరు, ఎస్యుసిఐ (సి), మరియు ఆప్ల ఉమ్మడి ఎన్నికల ప్రయత్నానికి మద్దతు ఇవ్వాలని నాయకులు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
జవాబుదారీతనంతో కూడిన పాలన, మెరుగైన పౌర సేవలు, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించిన అభివృద్ధిని అందిస్తామని వారు హామీ ఇచ్చారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఎం. జగ్గు నాయుడు, సీపీఐ జిల్లా నాయకుడు పైడిరాజు, ఇతర మద్దతు పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.