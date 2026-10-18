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  4. Left parties, Congress back candidature of Venkateswara Rao for Vijayawada Muncipal Corporation Mayor post
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (10:24 IST)

విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నా... మద్దతివ్వండి : రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఏబీవీ

ABVenkateswaraRao
Written By: ఠాగూర్
Published: Sun, 18 Oct 2026 (10:24 IST)
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విజయవాడ నగర రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు (ఏబీవీ) విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ మేయర్ పదవికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. వామపక్షాలు, పలు ప్రజాసంఘాల ఆహ్వానం మేరకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో బెజవాడ మేయర్ పీఠం కోసం జరగనున్న ఎన్నికల్లో ముక్కోణపు పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది.
 
సీపీఐ, సీపీఎంలు ఏబీ వెంకటేశ్వర రావుకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాయి. కార్పొరేటర్ స్థానాల్లో కూడా కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయించాయి. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు కోరుతూ ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలకు ఏబీవీ లేఖ రాశారు. దీనిపై స్పందించిన షర్మిల, పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం (అక్టోబరు 18) మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఏబీవీ తన నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. 
 
ప్రధాన పార్టీలైన జనసేన నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి రాధాకృష్ణ, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏబీవీ ప్రవేశంతో పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. టీడీపీ, జనసేన, వైఎస్సార్సీపీలు ఫాసిస్ట్ శక్తులతో చేతులు కలిపాయని, ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక విలువలకు ముప్పు వాటిల్లుతోందని ఏబీవీ తన లేఖలో ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదికను అందించాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
1989 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అయిన ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు, గతంలో విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్‌గా రెండుసార్లు పనిచేశారు. రాష్ట్ర నిఘా విభాగాధిపతి, ఏసీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ వంటి కీలక పదవుల్లో పనిచేసిన ఆయన ప్రజలకు సుపరిచితులు. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ప్రజా సమస్యలపై ఆయన చురుగ్గా స్పందిస్తున్నారు. అక్టోబరు 28న విజయవాడ మేయర్ ఎన్నిక జరగనుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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